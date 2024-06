Европейският съвет одобри Фон дер Лайен за втори мандат начело на ЕК

Е вропейският съвет одобри тази нощ Урсула фон дер Лайен за втори мандат начело на Европейската комисия. Това съобщи председателят на Европейския съвет Шарл Мишел на пресконференция след края на заседанието на държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС в Брюксел.

Той добави, че за негов приемник като ръководител на Европейския съвет от 1 декември е бил избран бившият португалски премиер Антониу Коща. За следващ върховен представител на ЕС по външната политика е предложена Кая Калас, премиер на Естония.

