"Физическото и психическото му здраве са сериозно влошени": Какво ще стане с Джулиан Асандж

Б итката за екстрадирането на Джулиан Асандж в САЩ навлиза в следващия си и може би последен етап. Какво ще стане с основателя на Wikileaks, който показа на света жестокостите на американската армия в Ирак и Афганистан? За това разказва Матиас фон Хайн, автор на Deutsche Welle .

1776 дни. Толкова време прекара Джулиан Асандж в строго охранявания затвор "Белмарш" в Лондон. Преди това създателят на Wikileaks се укрива седем години в посолството на Еквадор в Лондон. Престоят му в британската столица обаче скоро може да приключи. Днес, 20 февруари, 52-годишният Асандж се изправя пред Върховния съд на Обединеното кралство, където в следващите два дни ще се проведе изслушване по окончателното обжалване на решението за екстрадиране. Съвсем скоро основателят на Wikileaks може да бъде депортиран в САЩ, където го очаква присъда за 175 години затвор.

"Физическото и психическото му здраве са сериозно влошени"

Малко вероятно е решението да бъде взето и обявено още тази седмица. Но не е изключено. Ако съдиите решат, че той няма право да обжалва, Асандж може да бъде екстрадиран в САЩ сравнително бързо.

За съпругата му Стела въпросът е на живот и смърт. Килията, в която той прекарва 21 часа в денонощието напълно сам, е 3 на 3 метра. "Джулиан е в строго охранявания затвор "Белмарш" от почти пет години. Физическото и психическото му здраве са сериозно влошени", казва тя. И предупреждава, че в САЩ той може да умре.

Екстрадицията му първоначално беше спряна, защото лекари предупредиха, че в САЩ той няма да получи адекватни медицински грижи. Американските власти гарантираха, че ще осигурят такива. Според Стела Асандж това не е вярно. "В САЩ редовно се прилага изолация. Включително и екстремна форма на изолация. На ЦРУ е позволено да определя условията, в които ще бъде държан - това е агенцията, която искаше да го убие." Тя визира медийна публикация на разследвани журналисти от 2021 година, според която ЦРУ е планирало да отвлече и ликвидира Асандж.

Джулиан Асандж с писмо до Чарлз III, кани го да го посети в затвора

Журналист или престъпник?

През 2010 година Джулиан Асандж публикува документи, които доказват, че американски войници са извършили военни престъпления в Ирак и Афганистан. Те бяха много неприятни за американското правителство. Документите показаха на света една различна кървава страна на действията на американската армия, в която военните престъпления са били прикрити, а броят на цивилните жертви е значително по-висок, отколкото в официалните данни на Пентагона.

В САЩ Асандж ще бъде съден по Закона за шпионажа от 1917 година, който никога досега не е използван срещу журналисти. "В случая на Джулиан Асандж става дума за основополагащи въпроси на медийната свобода и човешките права. Джулиан Асандж не е виновен за никакво престъпление, Wikileaks разкри нарушения на човешките права, а това не е престъпление", коментира пред ДВ Кристиан Мир от "Амнести интернешънъл".

"Видяхме доказателства за военни престъпления и нарушения на човешките права. За тях съдебно преследване не е имало. Само публикуващите са преследвани. Ако американските власти го докарат в Америка и го съдят, това е тревожно и може да засегне други медийни организация, както и всеки, който публикува разследване на база на изтекла информация", предупреждава пред АРД Ребека Винсент от "Репортери без граници". Според нея Асандж е политически затворник. Подобно мнение споделят и германски политици - сред които депутатът от Зелените Макс Лукс или бившият външен министър Зигмар Габриел.

