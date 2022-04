Британски съд издаде заповед за екстрадиция на Джулиан Асандж

Б ритански съд издаде заповед за екстрадиция на Джулиан Асандж в САЩ, където са му повдигнати обвинения в шпионаж, предаде Асошиейтед прес. Делото ще бъде изпратено на вътрешната министърка на Обединеното кралство Прити Пател, която ще реши дали основателят на сайта „Уикилийкс“ трябва да бъде екстрадиран в САЩ заради разпространяване на конфиденциални документи на американското правителство.

Процедурната стъпка в тази дългогодишна и нашумяла съдебна битка бе обявена по време на заседание в Лондон. Миналия месец Висшият съд отказа на Асандж да обжалва екстрадицията си пред Върховния съд и остави на върховните магистрати сами да решат дали да разгледат жалбата, което те отказаха да направят.

