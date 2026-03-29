Свят

Финландия съобщи за навлизане на дронове във въздушното ѝ пространство

Те са били засечени в югоизточната част на страната

29 март 2026, 14:46
Финландия съобщи за навлизане на дронове във въздушното ѝ пространство
Източник: AP/БТА

М инистерството на отбраната на Финландия съобщи за предполагаемо неправомерно навлизане на безпилотни летателни апарати във въздушното пространство на страната, предаде Ройтерс.

Дроновете са били засечени в югоизточната част на страната, уточни ведомството.

Въздушното пространство на НАТО под атака: Урсула фон дер Лайен говори за хибридна война

Тази седмица Литва, Латвия и Естония съобщиха за инциденти с разбили се на тяхна територия дронове, които по-късно бяха определени от властите като украински.

Трите държави се обърнаха към НАТО с призив за засилване на противовъздушната им отбрана.

Инцидентът в Естония е станал над Финския залив. В Литва предположиха, че падналият дрон е бил част от украинска атака срещу ключови руски пристанища за износ на гориво в Балтийско море – в Приморск и Уст Луга.

Още една държава съобщи, че руски дрон е нарушил въздушното ѝ пространство

Случаят идва на фона на засилено напрежение в региона след началото на войната в Украйна. След присъединяването на Финландия към НАТО през 2023 г. страната значително засили мерките за сигурност по границата си с Русия. Балтийските държави също са в повишена готовност заради зачестили инциденти с дронове и военна активност в района, което поражда опасения от ескалация и нарушения на въздушното пространство.

Източник: Иво Тасев, БТА    
русия украйна финландия дронове
Последвайте ни
Жената, намушкала четирима в София: Не харесвам германци

Жената, намушкала четирима в София: Не харесвам германци

Да помогнем на Марина: 4-годишното дете се бори с рак и има нужда от 90 000 евро

Да помогнем на Марина: 4-годишното дете се бори с рак и има нужда от 90 000 евро

Гюров: Въвеждаме голям пакет от мерки срещу високите цени

Гюров: Въвеждаме голям пакет от мерки срещу високите цени

Неочакван ход: Иран разреши преминаването на още кораби през Ормузкия проток

Неочакван ход: Иран разреши преминаването на още кораби през Ормузкия проток

За колко може да се купи електрически автомобил

За колко може да се купи електрически автомобил

pariteni.bg
Китайски стартъп за луксозни EV-та обяви фалит

Китайски стартъп за луксозни EV-та обяви фалит

carmarket.bg
<p>Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда</p>
Ексклузивно

Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда

Преди 1 ден
Тръмп: Куба е следващата
Ексклузивно

Тръмп: Куба е следващата

Преди 1 ден
Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?
Ексклузивно

Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?

Преди 1 ден
28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име
Ексклузивно

28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Рецепта за нежен лимонов кейк, който се приготвя „за миг“

Рецепта за нежен лимонов кейк, който се приготвя „за миг“

Любопитно Преди 39 минути

Този елегантен лимонов кейк ще внесе много настроение на вашата трапеза и ще се превърне в една от онези любими рецепти, към които ще се връщате често

Русия обяви, че е превзела още едно село в Харковска област

Русия обяви, че е превзела още едно село в Харковска област

Свят Преди 1 час

Крадците стават все по-изобретателни: Как да защитим дома си

Крадците стават все по-изобретателни: Как да защитим дома си

България Преди 2 часа

За година в София са разкрити 50% повече домови кражби

За да се улесни гласуването: ЦИК обмисля в кои секции ще бъдат поставени по две машини

За да се улесни гласуването: ЦИК обмисля в кои секции ще бъдат поставени по две машини

Парламентарни избори Преди 2 часа

Над 60 хиляди са вече подадените заявления за гласуване извън страната

"Без крале": Най-малко 8 млн. се включиха в протестите срещу Тръмп в САЩ

"Без крале": Най-малко 8 млн. се включиха в протестите срещу Тръмп в САЩ

Свят Преди 3 часа

Движението "Без крале" обяви, че е имало повече от 3300 демонстрации във всички 50 (американски) щата

Арести в Монтанско заради подозрения за купуване на гласове

Арести в Монтанско заради подозрения за купуване на гласове

Парламентарни избори Преди 3 часа

Полицейските действия за гарантиране честността на предстоящия вот в региона продължават

Серия от експлозии разтърсиха Техеран

Серия от експлозии разтърсиха Техеран

Свят Преди 4 часа

Все още не е ясно какви точно цели са били поразени в столицата на Иран

Свалиха дрон в близост до дома на лидера на управляващата партия в Иракски Кюрдистан

Свалиха дрон в близост до дома на лидера на управляващата партия в Иракски Кюрдистан

Свят Преди 4 часа

САЩ междувременно осъдиха сходна атака, извършена срещу резиденцията на президента на кюрдския автономен регион в Ирак

Aвтобус с израелски туристи катастрофира във Франция, загина момиче

Aвтобус с израелски туристи катастрофира във Франция, загина момиче

Свят Преди 5 часа

Злополуката е станала малко след полунощ в курорта Белвил във Френските Алпи

Мъж почина след сбиване в Слънчев бряг

Мъж почина след сбиване в Слънчев бряг

България Преди 5 часа

Задържани са петима

Гюров: Членството ни в НАТО е най-сериозната гаранция за националната ни сигурност

Гюров: Членството ни в НАТО е най-сериозната гаранция за националната ни сигурност

България Преди 5 часа

"В несигурен свят съюзниците са ключови за стабилността и независимостта", посочи премиерът

<p>ППС с предупреждение към планинарите</p>

Внимание, туристи! Лоши са условията в планините, има опасност от лавини

България Преди 5 часа

Температурите са от минус 6 до минус 3 градуса

Блъснаха полицай, докато извършва проверка на пътя край Белица

Блъснаха полицай, докато извършва проверка на пътя край Белица

България Преди 6 часа

Инцидентът е станал в събота, малко след полунощ, на входа на града

Ескалация в Залива: Иран атакува Кувейт, ОАЕ и Бахрейн

Ескалация в Залива: Иран атакува Кувейт, ОАЕ и Бахрейн

Свят Преди 6 часа

Противовъздушните системи са прехванали ракети и дронове, има ранени и щети по индустриални обекти

Откриха изридрвания 82-годишен мъж от Шумен

Откриха изридрвания 82-годишен мъж от Шумен

България Преди 6 часа

Мистериозен сигнал, потвърждаващ първични черни дупки, засякоха учените

Мистериозен сигнал, потвърждаващ първични черни дупки, засякоха учените

Любопитно Преди 6 часа

Досега никой не ги е наблюдавал директно

Всичко от днес

От мрежата

Мога ли да разхождам котката си навън

dogsandcats.bg

Скритите рискове от твърде ранната социализация на кученцето ви

dogsandcats.bg
1

Каква история пазят потопените църкви

sinoptik.bg
1

Сланотрън крие богатство под земята

sinoptik.bg

Сблъсък на амбиции покачва напрежението в The Floor

Edna.bg

След ареста: Бритни Спиърс се появи със сина си, но видео разтревожи феновете

Edna.bg

Уникално! Иван Иванов прегази испанец за най-голямата си титла

Gong.bg

Един от голмайсторите на Индонезия отпадна от състава за мача с България

Gong.bg

Жената, намушкала четирима в София: Не харесвам германци. Извърших го в интерес на обществото

Nova.bg

Лъв XIV отбеляза началото на Страстната седмица на площад „Св. Петър“ в Рим (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg