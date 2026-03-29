Финландия съобщи за навлизане на дронове във въздушното ѝ пространство

М инистерството на отбраната на Финландия съобщи за предполагаемо неправомерно навлизане на безпилотни летателни апарати във въздушното пространство на страната, предаде Ройтерс.

Дроновете са били засечени в югоизточната част на страната, уточни ведомството.

Тази седмица Литва, Латвия и Естония съобщиха за инциденти с разбили се на тяхна територия дронове, които по-късно бяха определени от властите като украински.

Трите държави се обърнаха към НАТО с призив за засилване на противовъздушната им отбрана.

Инцидентът в Естония е станал над Финския залив. В Литва предположиха, че падналият дрон е бил част от украинска атака срещу ключови руски пристанища за износ на гориво в Балтийско море – в Приморск и Уст Луга.

Случаят идва на фона на засилено напрежение в региона след началото на войната в Украйна. След присъединяването на Финландия към НАТО през 2023 г. страната значително засили мерките за сигурност по границата си с Русия. Балтийските държави също са в повишена готовност заради зачестили инциденти с дронове и военна активност в района, което поражда опасения от ескалация и нарушения на въздушното пространство.