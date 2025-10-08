Кристиано Роналдо стана първият футболист милиардер в света

К ристиано Роналдо официално се превърна в първия футболист милиардер, съобщава финансово-информационната и медийна компания Bloomberg.

Индексът на милиардерите на Bloomberg, организацията, която проследява най-богатите хора в света въз основа на нетното им състояние, за първи път включи 40-годишния нападател на Португалия и Ал-Насър.

Оценката отчита приходите от цялата му кариера, инвестициите и рекламните договори и показва, че нетното богатство на Роналдо възлиза на 1,4 милиарда долара (около 1,04 милиарда британски лири).

Според изчисленията той е спечелил над 550 милиона долара (410 милиона британски лири) под формата на заплати между 2002 и 2023 г. В сумата са включени и доходите му от търговски сделки и спонсорства, сред които се откроява десетгодишен договор с Nike, на стойност близо 18 милиона долара годишно (13,4 милиона британски лири).

Когато Роналдо се присъедини към Ал-Насър в Саудитската професионална лига през 2022 г., той беше обявен за най-добре платения футболист в историята, със заплата от 177 милиона паунда на година.

Първоначалният му договор трябваше да изтече през юни 2025 г., но португалската звезда подписа нов двугодишен контракт, чиято стойност се изчислява на над 400 милиона долара (298 милиона британски лири). Това ще го задържи в клуба и след като навърши 42 години.

За сравнение, нападателят на Аржентина и Интер Маями — Лионел Меси, който в продължение на години беше основен съперник на Роналдо в Испания, е спечелил над 600 милиона долара (447 милиона британски лири) преди данъци през своята кариера, според Bloomberg.

От 2023 г. насам Меси получава гарантирано годишно възнаграждение от 20 милиона долара (15 милиона британски лири) — около 10% от доходите на Роналдо за същия период.

След края на кариерата си 38-годишният Меси ще придобие дял в Интер Маями.