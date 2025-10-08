Любопитно

Кристиано Роналдо стана първият футболист милиардер в света

Нетното богатство на Роналдо възлиза на 1,4 милиарда долара

8 октомври 2025, 17:45
Кристиано Роналдо стана първият футболист милиардер в света
Източник: Getty Images

К ристиано Роналдо официално се превърна в първия футболист милиардер, съобщава финансово-информационната и медийна компания Bloomberg.

Индексът на милиардерите на Bloomberg, организацията, която проследява най-богатите хора в света въз основа на нетното им състояние, за първи път включи 40-годишния нападател на Португалия и Ал-Насър.

Оценката отчита приходите от цялата му кариера, инвестициите и рекламните договори и показва, че нетното богатство на Роналдо възлиза на 1,4 милиарда долара (около 1,04 милиарда британски лири).

Според изчисленията той е спечелил над 550 милиона долара (410 милиона британски лири) под формата на заплати между 2002 и 2023 г. В сумата са включени и доходите му от търговски сделки и спонсорства, сред които се откроява десетгодишен договор с Nike, на стойност близо 18 милиона долара годишно (13,4 милиона британски лири).

Когато Роналдо се присъедини към Ал-Насър в Саудитската професионална лига през 2022 г., той беше обявен за най-добре платения футболист в историята, със заплата от 177 милиона паунда на година.

Първоначалният му договор трябваше да изтече през юни 2025 г., но португалската звезда подписа нов двугодишен контракт, чиято стойност се изчислява на над 400 милиона долара (298 милиона британски лири). Това ще го задържи в клуба и след като навърши 42 години.

За сравнение, нападателят на Аржентина и Интер Маями — Лионел Меси, който в продължение на години беше основен съперник на Роналдо в Испания, е спечелил над 600 милиона долара (447 милиона британски лири) преди данъци през своята кариера, според Bloomberg.

От 2023 г. насам Меси получава гарантирано годишно възнаграждение от 20 милиона долара (15 милиона британски лири) — около 10% от доходите на Роналдо за същия период.

След края на кариерата си 38-годишният Меси ще придобие дял в Интер Маями.

Източник: ВВС    
Роналдо Кристиано Роналдо милиардер Ал-Насър Блумбърг Лионел Меси футболни заплати най-богати футболисти Роналдо милиардер богатство на Роналдо
Украйна отложи местни избори заради войната

Украйна отложи местни избори заради войната

Свят Преди 36 минути

Кметовете, общинските и градски съветници и областните съвети ще останат на власт до провеждането на избори след войната с Русия

Орбан: Чужди ръце държат съдбата на унгарската опозиция

Орбан: Чужди ръце държат съдбата на унгарската опозиция

Свят Преди 50 минути

„Тиса“ не е нищо повече от проект на Брюксел, каза Орбан

Кметът на район "Слатина" предлага помощ за кризата с боклука в "Люлин" и "Красно село"

Кметът на район "Слатина" предлага помощ за кризата с боклука в "Люлин" и "Красно село"

България Преди 2 часа

Георги Илиев е изпратил писмо до кмета на София Васил Терзиев, в което го уведомява каква помощ може да предостави районната администрация

Русия: Импулсът за мир в Украйна е изчерпан

Русия: Импулсът за мир в Украйна е изчерпан

Свят Преди 2 часа

Евентуалната поява на американски крилати ракети "Томахок" в Украйна би означавало "качествена" промяна на ситуацията

Снимката е илюстративна

ЕС обсъжда чат контрола: Ще следят ли нашите лични съобщения?

Свят Преди 2 часа

Европейските власти смятат, че предложеният текст би създал "непропорционално" голяма заплаха за неприкосновеността на личния живот

Луксозните ястия на френските аристократи: Разкош на фона на глада

Луксозните ястия на френските аристократи: Разкош на фона на глада

Любопитно Преди 2 часа

От варени трюфели, до стриди и пиле в гайда - любимите храни във Версай

"Хамас" и Израел си размениха списъци - заложници срещу палестински затворници

"Хамас" и Израел си размениха списъци - заложници срещу палестински затворници

Свят Преди 2 часа

Преговорите са фокусирани върху механизмите за прекратяване на конфликта

<p>Ракетни удари разтърсиха Белгород и Херсон</p>

Ракетни удари разтърсиха Белгород и Херсон, има жертви

Свят Преди 2 часа

Според Гладков е била "частично унищожена" социална инфраструктура, като е възможно да има още хора "под развалините"

<p>НС прие промени, с които се въвежда &quot;Добродетели и религия&quot; в училище</p>

На първо четене: НС прие промени, с които се въвежда "Добродетели и религия" в училище

България Преди 3 часа

Новият предмет от задължителните учебни часове е насочен към формиране на устойчива нравствена култура, морална преценка и разбиране на различни гледни точки

Дженифър Лопес и Бен Афлек се харесват много повече, когато не са женени

Дженифър Лопес и Бен Афлек се харесват много повече, когато не са женени

Любопитно Преди 3 часа

Бившите съпрузи се събраха отново в понеделник вечер в Ню Йорк за премиерата на новия си филм „Целувката на жената-паяк“

Силен средиземноморски циклон удари Гърция

Силен средиземноморски циклон удари Гърция

Свят Преди 3 часа

Гражданска защита предупреждава за повишено внимание в областите Крит, Спорадските острови и Пелопонес

Уиткоф и зетят на Тръмп в Египет ще финализират освобождаването на заложници

Уиткоф и зетят на Тръмп в Египет ще финализират освобождаването на заложници

Свят Преди 3 часа

Новината идва часове след като от "Хамас" обявиха, че приемат плана на Тръмп за прекратяване на войната

Тежки загуби очакват племената в “Игри на волята” тази вечер

Тежки загуби очакват племената в “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 3 часа

Кое племе ще попадне в капана на номинациите?

ЕП подкрепи забраната на етикетите "бургер" и "стек" за растителни храни

ЕП подкрепи забраната на етикетите "бургер" и "стек" за растителни храни

Свят Преди 3 часа

Законодателите на ЕС одобриха предложението с 355 гласа „за“ и 247 „против“ по време на пленарната сесия в Страсбург

"Заключват, бият, изнасилват": Секс туризмът в Майорка

"Заключват, бият, изнасилват": Секс туризмът в Майорка

Свят Преди 3 часа

Испанският остров Майорка е райско кътче, което привлича хиляди

<p>От Тръмп до Стармър: Прическите на политици крият тайни послания</p>

От Доналд Тръмп до Киър Стармър: Прическите на политици крият тайни послания

Свят Преди 3 часа

Има тънка линия между доброто поддържане и това да изглеждаш, сякаш прекарваш твърде много време в салона и твърде малко в Сената или Камарата

