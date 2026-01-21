Свят

Фермери от ЕС: Споразумението с Меркосур застрашава европейското земеделие

Български производители също се включиха в протеста в Страсбург

21 януари 2026, 10:31
Ф ермери от няколко европейски държави се събраха на протест пред Европейския парламент в Страсбург срещу подписаното търговско споразумение със страните от Меркосур. В демонстрацията се включиха и български земеделци.

Според протестиращите в резултат на това споразумение земеделието в ЕС ще бъде залято от внос на евтини продукти, при които няма да бъдат спазени изискванията на Блока за качество заради липса на достатъчно ефективен контрол.

ЕС подписва търговски договор с Меркосур на 17 януари

„Споразумението между ЕС и Меркосур е подписано на 17 януари. Днес евродепутатите трябва да решат дали то да влезе в съда и той да реши дали документът е разписан правилно. Това всъщност е и причината за протеста, който беше организиран в Страсбург  и в който участваха над 6000 земеделци от 15 европейски държави, включително България”. Това заяви пред NOVA председателят на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите Радостина Жекова.

Френски земеделци блокираха с трактори ЕП в Страсбург

В икономическия съюз Меркосур влизат Бразилия, Аржентина, Уругвай и Парагвай. Официалната статистика за 2024 г. показва, че България е изнесла за тези страни стока на стойност 67 милиона евро и е внесла стоки за 544 милиона евро, като 80% от тях е земеделска продукция.

„Това означава, че българският земеделец, респективно и европейският, ще бъде подложен на натиск от стока с ниска себестойност. Говорим за соя, а 90% от тази култура в страните от Меркосур е ГМО. В Европа, а и в България е забранено отглеждането на ГМО продукти. Но за сметка на това има европейски регламент, който позволява влагането на ГМО соя във фуражи. А от Меркосур ще влезе животинска продукция”, обясни притесненията на земеделците Жекова.

Въпреки протестите Съветът на ЕС одобри сделката с Меркосур

Друг обезпокоителен факт е, че в държавите от Меркосур се работи с антибиотици и хормони за растеж, които в Европа са забранени и регламентите строго се спазват.

„От там ще влезе стока, произведена със забранени в евроблока препарати за растителна защита”, предупреди тя.

Източник: Nova.bg    
фермери Меркосур ЕС
