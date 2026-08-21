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„Фатални грешки“: Кучма посочи как Украйна е допуснала загубата на Крим

Бившият украински президент определи като съдбоносни три решения и пропуски от годините след независимостта

21 август 2026, 13:57
„Фатални грешки“: Кучма посочи как Украйна е допуснала загубата на Крим
Леонид Кучма   
Източник: Reuters
  • Бившият украински президент Леонид Кучма определи три решения като „фатални грешки“ за Украйна: изтеглянето на тактическите ядрени оръжия, отказа от подписване на споразумението за асоцииране с ЕС през 2013 г. и липсата на решителна реакция при завземането на Крим през 2014 г.
  • Кучма заяви, че Украйна е разполагала с около 3000 тактически ядрени бойни глави, които според него в началото на независимостта са можели да осигурят възпиращ потенциал срещу Русия. Всички тактически ядрени оръжия са изтеглени от страната до май 1992 г.
  • Според Кучма по-решителни действия в Крим през 2014 г. и подписване на споразумението с ЕС можели да променят развитието на събитията. Той определя пасивността при появата на руските сили без отличителни знаци като особено тежка грешка.

Какво щеше да стане, ако Украйна не се беше отказала от ядрените си оръжия?

Бившият украински президент Леонид Кучма определи изтеглянето на тактическите ядрени оръжия на Украйна, решението да не се подпише Споразумението за асоцииране с Европейския съюз във Вилнюс и неуспеха да се предотврати завземането на Крим от Русия през 2014 г., като трите фатални грешки през годините на независимост на Украйна, предаде Укринформ, позовавайки се на казаното от него в интервю. 

"Сред безспорните грешки определено бих посочил катастрофалното решение да не са подпише Споразумението за асоцииране с Европейския съюз във Вилнюс. Но емоционално най-трудно за мен лично е да приема де факто капитулацията на Крим през февруари - март 2014 г. Нямаше реакция на действията на "малките зелени човечета", които спокойно и нагло поеха контрола над украинския полуостров. Нека ви припомня: формално те дори не бяха идентифицирани като руснаци. Те бяха неизвестни терористи и трябваше да се постъпи с тях както съответства. Решителна реакция в Крим можеше да спре опита за анексиране още в самото му начало", заяви Кучма, вторият украински президент след независимостта. 

Той отделно спомена и загубата на ядрените оръжия на Украйна. Според бившия президент съгласието за изтеглянето на тактическите ядрени оръжия на Украйна през 1992 г. е представлявало фатална грешка. Той заяви, че към 1994 г., когато е бил сключен Будапещенският меморандум, по същество не е останало нищо за решаване по отношение на стратегическата сигурност на Украйна - всичко вече е било уредено две години по-рано. 

"Въпросът е, че Будапещенският меморандум лиши Украйна от стратегически оръжия, чието състояние и характеристики така или иначе не биха им позволили да осигурят ядрено възпиране. Но в началото на нашата независимост ние разполагахме с необходимите за това оръжия. Разполагахме с около 3000 тактически ядрени бойни глави. По принцип бихме могли да ги използваме, за да се защитим срещу Русия по онова време. Те имаха оптимален обхват на действие и включваха авиационни бомби, артилерийски снаряди и подводни торпеда - с други думи, цялата гама от тактически ядрени оръжия. И за разлика от стратегическия арсенал, Украйна можеше сама да ги контролира и разполага", заяви Кучма. 

Изтеглянето на всички тактически ядрени оръжия от украинска територия в Русия приключва на 7 май 1992 г. Около 2500 тактически ядрени бойни глави бяха прехвърлени под натиска на международните партньори и поради липсата на технически и финансови ресурси в Украйна за тяхната поддръжка. 

На заседание на правителството на 21 ноември 2013 г. украинското правителство прие резолюция, озаглавена "Въпроси, свързани със сключването на Споразумението за асоцииране между Украйна, от една страна, и Европейския съюз, Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от друга", с която се преустановява подготовката за подписването на Споразумението за асоцииране между Украйна и ЕС. Решението предизвика масови протести, които в крайна сметка прераснаха в "Революцията на достойнството", последния етап на Евромайдана. 

На 20 февруари 2014 г. руски войски без разпознавателни знаци започнаха да дебаркират в Крим. На 16 март 2014 г. във временно окупирания от Русия Крим и в град Севастопол се проведе т. нар. референдум за статута на Крим, в нарушение на украинското и кримското законодателство. Той се състоя под натиска на руски войски и паравоенни групи за "самоотбрана" и с подкрепата на руските пропагандни медии, отбелязва Укринформ. 

Източник: БТА, Симеон Томов    
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