Найджъл Фараж: Досиетата по случая "Епстийн" трябва да бъдат разсекретени

Б ританският съюзник на Доналд Тръмп заяви, че скандалът е поставил американския президент "в конфликт с голяма част от собствената му база".

Найджъл Фараж призова правителството на Съединените щати да разсекрети досиетата, свързани с Джефри Епстийн, докато президентът Доналд Тръмп е под нарастващ натиск заради отношенията си с покойния финансист и осъден педофил, пише Politico .

Тръмп се затруднява да заглуши настояванията за повече прозрачност относно резултатите от разследванията срещу Епстийн, идващи дори от собствени поддръжници, въпреки че президентът заяви, че случаят е приключен.

Попитан в ефира на британската радиостанция LBC дали трябва да бъдат разсекретени още документи, Фараж отговори: "Мисля, че трябва."

