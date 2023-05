"Евровизия 2023": Кои са финалистите и ще изнесе ли Зеленски реч в събота?

П олша, Австралия и Кипър са сред страните, които се класираха за големия финал на песенния конкурс "Евровизия 2023" в Ливърпул, Великобритания, съобщи Пи Ей мидиа/ДПА.

