България се отказа от участие в "Евровизия"

Т ри страни се отказват от участие в песенния конкурс "Евровизия" през 2023 г., който ще се проведе в Ливърпул, предаде Би Би Си, цитиран от БТА.

Причината за решението на България, Република Северна Македония и Черна гора е повишаване на таксата за участие.

