Промяна на курса на еврото спрямо долара

Е врото поевтинява минимално спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия днес, съобщават германски сайтове за финансова информация.

El euro bajó este martes y se cambió alrededor de 1,16 dólares tras la ralentización de la actividad económica de la zona del euro en marzo y ante la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán. pic.twitter.com/D1BuXeLB1u — EuroEFE (@euroefe) March 24, 2026

Единната валута се търгува на ниво от 1,1519 долара – с леко намаление от 0,09 на сто. Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс на еврото от 1,1539 долара.

Еврото се стабилизира, но все още е с ниски стойности

Спрямо другите водещи световни валути еврото повишава курса си - с 0,02 на сто спрямо британската лира до 0,8652 бр. лири и с 0,08 на сто до 0,9176 франка.