Европол: Европа се превръща в център за трафик на кокаин

Е вропа се превръща в център на търговията с кокаин, показва анализ на европейската полицейска служба Европол. Все повече кокаин се прекарва до Европа от Южна Америка и продължава пътя си по-нататък, каза говорителят на Европол Ян Оп Ген Орт за ДПА в Хага.

Доклад на ЕС: Европа се превръща в кокаинов хъб

Рекордните количества иззети наркотици са показател за увеличаването на трафика. По предварителни данни през миналата година са конфискувани най-малко 240 тона кокаин. За сравнение през 2020 г. са били иззети около 214 това кокаин.

Според Европол начело в списъка са пристанищата в Белгия, Нидерландия и Испания. Престъпните банди обаче все по-често използват и по-малките пристанища, като това в Хамбург. Миналата година там са конфискувани рекордните 19,1 тона кокаин.

Колко кокаин стига до Европа е трудно да се каже. "Предполагаме, че само в Колумбия годишно се произвеждат 2000 тона кокаин", казва Ян Оп Ген Орт, като отбелязва, че над 60% от това количество се транспортира до Европа.

