Южна Европа се готви за "свирепа суша" това лято

Ю жна Европа се подготвя за лято на свирепа суша, като някои региони вече страдат от недостиг на вода и земеделските производители очакват най-лошите си добиви от десетилетия, пише Reuters.

Тъй като изменението на климата прави региона по-горещ и по-сух, годините на последователна суша са изчерпали запасите от подземни води. Почвите са станали сухи в Испания, Южна Франция и Италия. Ниските нива на реките и резервоарите застрашават производството на водноелектрическа енергия това лято.

С повишаването на температурите към лятното време учените предупреждават, че Европа е на път за още едно "брутално лято“, след като миналата година беше най-горещото в историята, което подхранва суша, според изследователите в Европейския съюз, най-лошата от поне 500 години.

Досега тази година ситуацията е най-тежка в Испания.

"Ситуацията със сушата ще се влоши това лято“, кавза Хорхе Олчина, професор по географски анализ в университета на Аликанте, Испания.

Търсейки спешна помощ от ЕС, испанският министър на земеделието Луис Планас предупреди, че "ситуацията, произтичаща от тази суша, е от такъв мащаб, че последиците от нея не могат да бъдат преодолени само с национални средства“, според писмо от 24 април, изпратено до Европейската комисия (ЕК) и видяно от Reuters.

Южна Европа не е единствената, която страда от сериозен недостиг на вода тази година. Африканският рог преживява най-тежката си суша от десетилетия, докато историческа суша в Аржентина унищожи посевите от соя и царевица.

По-честото и тежко засушаване в средиземноморския регион - където средната температура сега е с 1,5C по-висока, отколкото преди 150 години - е в съответствие с прогнозите на учените, че изменението на климата ще се отрази на региона.

Франция излиза от най-сухата си зима от 1959 г. насам, като предупрежденията за "криза“ от суша вече са активирани в четири префектури, ограничавайки изтеглянето на вода без приоритетно значение – включително за селското стопанство, според правителствения уебсайт Propluvia.

Португалия също преживява ранно настъпване на сушата. Около 90% от континенталната част страда от суша, като тежката суша засяга една пета от страната - почти пет пъти повече от площта, отчетена година по-рано.

В Испания, която отбеляза по-малко от половината от средните си валежи през април тази година, хиляди хора разчитат на доставки с камиони за питейна вода, докато региони, включително Каталуния, наложиха ограничения на водата.

Някои фермери вече съобщиха за загуби на реколта до 80%, като сред засегнатите са зърнени и маслодайни култури, казват земеделски групи.

"Това е най-лошата загуба на реколта от десетилетия", посочва Пека Песонен, който оглавява европейската земеделска група Copa-Cogeca, за Испания. "Това е по-лошо от ситуацията миналата година."

