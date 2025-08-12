Задържаха 25-годишен, подпалил пожар в Плевенско

З адържаха 25-годишен мъж за пожар в сухи треви и стърнища в землището на плевенското село Буковлък. Той обгарял кабели за желязо и поради непредпазливост е запалил пожара.

Над 200 дка нискостеблена растителност, храсти и сухи треви изгоряха в понеделник вследствие на небрежността. Инцидентът е регистриран в 12:07 часа. На мястото на произшествието са се отзовали екипи с три пожарни автомобила. Пламъците тръгнали от местността „Джанков дол“ и бързо се разпространили, предава NOVA.

Огънят преминал през непроходимо дере, а така труднодостъпният район е затруднил гасенето. В резултат на професионалната реакция на спасителните екипи пламъците са локализирани.

Пожарът е ликвидиран. Няма пострадали хора. Спасени са къщите и вилите в района. Опазена е и 400 дка широколистна гора.

След извършен оглед и разследване на служители от Първо РУ – Плевен е установен като заподозрян 25-годишен от селото. Според разследването той е запалил събрани кабели, за да добие вторични суровини.

Задържан е с мярка за срок до 24 часа. Ще му бъде наложена парична глоба в размер на 1000 лева.