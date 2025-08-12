България

Задържаха 25-годишен, подпалил пожар в Плевенско

Той обгарял кабели за желязо и поради непредпазливост е запалил пожара

12 август 2025, 11:28
Задържаха 25-годишен, подпалил пожар в Плевенско
Източник: БГНЕС/Архив

З адържаха 25-годишен мъж за пожар в сухи треви и стърнища в землището на плевенското село Буковлък. Той обгарял кабели за желязо и поради непредпазливост е запалил пожара.

Над 200 дка нискостеблена растителност, храсти и сухи треви изгоряха в понеделник вследствие на небрежността. Инцидентът е регистриран в 12:07 часа. На мястото на произшествието са се отзовали екипи с три пожарни автомобила. Пламъците тръгнали от местността „Джанков дол“ и бързо се разпространили, предава NOVA.

Огънят преминал през непроходимо дере, а така труднодостъпният район е затруднил гасенето. В резултат на професионалната реакция на спасителните екипи пламъците са локализирани.

Пожарът е ликвидиран. Няма пострадали хора. Спасени са къщите и вилите в района. Опазена е и 400 дка широколистна гора.

След извършен оглед и разследване на служители от Първо РУ – Плевен е установен като заподозрян 25-годишен от селото. Според разследването той е запалил събрани кабели, за да добие вторични суровини.

Задържан е с мярка за срок до 24 часа. Ще му бъде наложена парична глоба в размер на 1000 лева. 

Източник: NOVA    
Плевенско пожар задържан
Последвайте ни
Заради спешно секцио: Полицаи ескортираха родилка от Добрич до Варна, родиха се близначета

Заради спешно секцио: Полицаи ескортираха родилка от Добрич до Варна, родиха се близначета

Код: ПРОХЛАДА/ПЛАНИНА/ПИЖАМА

Код: ПРОХЛАДА/ПЛАНИНА/ПИЖАМА

Володимир Зеленски: Владимир Путин не се готви за мир

Володимир Зеленски: Владимир Путин не се готви за мир

Космическият обир в НАСА: Заради секс на Луната или за пари?

Космическият обир в НАСА: Заради секс на Луната или за пари?

Над 630 000 пенсионери получават добавки към пенсията

Над 630 000 пенсионери получават добавки към пенсията

pariteni.bg
Jaguar отговори на Тръмп да сравнява числата преди да прави заключения

Jaguar отговори на Тръмп да сравнява числата преди да прави заключения

carmarket.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 3 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 3 дни
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 3 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 3 дни

Виц на деня

– Докторе, имам ли нещо сериозно? – Още не, но ако продължаваш да четеш диагнози в интернет, скоро ще имаш.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Комета или извънземна сонда? &bdquo;Хъбъл&ldquo; прави най-ясната снимка досега</p>

Междузвездна комета или извънземна сонда? „Хъбъл“ прави най-ясната снимка досега

Свят Преди 17 минути

„Никой не знае откъде точно идва кометата. Все едно да зърнеш куршум само за хилядна от секундата"

Военен дрон е открит на плаж край Созопол

Военен дрон е открит на плаж край Созопол

България Преди 39 минути

По счупените крила и раковините по корпуса може да се предположи, че безпилотният летателен апарат е престоял във водата няколко месеца

Акция на полицията на пътя Пазарджик - Пловдив, за какво проверяват

Акция на полицията на пътя Пазарджик - Пловдив, за какво проверяват

България Преди 52 минути

Тя се извършва при разклона на село Говедаре

Претърсват търговци на оръжие у нас заради санкциите срещу Русия

Претърсват търговци на оръжие у нас заради санкциите срещу Русия

България Преди 59 минути

Молбата е свързана с разследване на корупционни престъпления в Украйна

.

Умен избор с Flip.bg за новата учебна година

Любопитно Преди 1 час

Актуалната кампания на технологичния стартъп, който предлага ремаркетирани телефони, таблети, лаптопи и смарт часовници, идва с многобройни предимства за ученици и студенти

Мъж с мисия изпитва искреността на дамите в „Диви и красиви“

Мъж с мисия изпитва искреността на дамите в „Диви и красиви“

Любопитно Преди 1 час

Първите индивидуални срещи ще предизвикат смесени емоции тази вечер от 21:00 ч.

92-годишен мъж даде над 19 000 лева на "ало" измамници

92-годишен мъж даде над 19 000 лева на "ало" измамници

България Преди 1 час

Той хвърлил парите през прозорец на апартамента си

Пожарът в Пирин: Над 100 човека се борят с огъня, има две активни огнища

Пожарът в Пирин: Над 100 човека се борят с огъня, има две активни огнища

България Преди 1 час

В района на Илинденци е спокойно и няма индикации за горене

,

Омбудсманът предложи механизъм за заличаване на данни в Централния кредитен регистър

България Преди 1 час

На 7 август новоизбраният омбудсман Велислава Делчева организира първата си приемна за граждани

В разгара на лятото: Редица населени места са на воден режим

В разгара на лятото: Редица населени места са на воден режим

България Преди 1 час

Проблемите с водоподаването продължават

<p>Страх и евакуация в Тайван заради тайфуна &bdquo;Подул&ldquo;</p>

Страх и евакуация в Тайван заради тайфуна „Подул“

Свят Преди 1 час

Тайван редовно е удрян от тайфуни, обикновено по планинското си, слабо населено източно крайбрежие с лице към Тихия океан

,

Спор между общината и църквата: Имало ли е натиск конкретна фирма да строи храм в район "Изгрев"

България Преди 1 час

Скандалът се разрази, след като кметът Делян Георгиев обяви, че строежът се бави

Метеоритен дъжд “Персеиди”: Небето ще ни предложи истинско шоу

Метеоритен дъжд “Персеиди”: Небето ще ни предложи истинско шоу

Любопитно Преди 2 часа

Кометата, от която произхожда потокът, не представлява пряка опасност за нашата планета

,

Вулкан на Камчатка изхвърли пепел на 10 километра височина

Свят Преди 2 часа

Вулканът Ключевская Сопка е най-високият действащ вулкан в Евразия

26 евролидери: Украйна трябва да има свобода да решава бъдещето си

26 евролидери: Украйна трябва да има свобода да решава бъдещето си

Свят Преди 2 часа

Изявлението беше подкрепено от всички страни членки на ЕС, с изключение на Унгария

След екшъна в Пловдив: Повдигнаха обвинение на 16-годишния, шофирал пиян

След екшъна в Пловдив: Повдигнаха обвинение на 16-годишния, шофирал пиян

България Преди 2 часа

Toй отказал да спре за проверка, след което последвала гонка с полицията

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които гонят мишки и други домашни вредители

dogsandcats.bg

8 породи кучета, които обичат да плуват

dogsandcats.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg
1

Щъркели, костенурки и таралежи - жертви на пожара в Сакар

sinoptik.bg

Анистън сподели съкрушителни подробности за Матю Пери

Edna.bg

Рафаел Надал стана татко за втори път. Коя е Мария - жената до него

Edna.bg

Официално: ПСЖ представи украински национал

Gong.bg

Ван Дайк говори открито за проблемите в защитата на Ливърпул

Gong.bg

Заради санкциите срещу Русия: Претърсват търговци на оръжие у нас

Nova.bg

Нов скок на заразените с коронавирус в България през последните дни

Nova.bg