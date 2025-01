Как пътува със самолет най-високата жена в света

С ветът до голяма степен е проектиран с оглед на средния ръст на човека, като оставя тези, които са по-ниски или значително по-високи, да се движат в пространство, което често не е съобразено с техните нужди. За Румейса Гелги, официално призната за най-високата жена в света, маневрирането в света е особено предизвикателство. Във видеоклип, споделен от Световните рекорди на Гинес (СРГ), Румейса Гелги документира пътуването си с Turkish Airlines и споделя вълнението си от пътуването до Съединените щати и Обединеното кралство. Надписът на публикацията в Инстаграм гласи: „Как пътува най-високата жена в света и посещава приятелите си? Турските авиолинии улесниха полета на Румейса Гелги за неотдавнашните ѝ приключения до САЩ и Обединеното кралство“. Самолетите трябваше да премахнат шест стола, за да поберат носилката, на която лежеше Гелги.

Във видеото се вижда как Румейса Гелги се качва на самолета, докато лежи на носилка, придържана от персонала на авиокомпанията. По време на видеото тя казва: „Буквално съм толкова развълнувана, че сърцето ми ще изскочи. Заради състоянието на гръбначния ми стълб трябваше да летя на тази носилка. Беше страхотно, беше наистина удобно. Целият екипаж и главният готвач ме изненадаха със зашеметяваща шоколадова торта. Това беше толкова мило, толкова прекрасно, честно казано, ме разчувства“.

В секцията за коментари Гелги обяснява състоянието си и защо трябва да пътува по този начин. Тя пише: „Имам заболяване, наречено сколиоза, което представлява силно изкривяване на гръбначния стълб. Преди 11 години ми беше направена операция на гръбначния стълб. Въпреки това времето, през което мога да остана седнала, все още е ограничено до 1-2 часа наведнъж (преди операцията беше максимум 20 минути). След този период от време трябва да легна, за да облекча огромния натиск върху гръбначния ми стълб.“

Румзея информира, че поради състоянието си трябва да държи гърба си изправен през цялото време. Гръбначният ѝ стълб се поддържа от две дълги пръчки и 30 винта, които не му позволяват да се огъва или усуква. Вследствие на това по време на пътувания със самолет за Румзея е най-добре да бъде в легнало положение върху носилка. С внушителните си 215,16 см Румейша Гелги притежава пет титли от рекордите на Гинес. По професия Гелги е активист, публичен говорител и изследовател. Освен това тя има много интереси и един от тях е четенето на криминални романи.

World’s tallest woman flies on a stretcher due to health needs#tallestwoman #RumeysaGelgi #GuinnessWorldRecords #ITDigital pic.twitter.com/zmywKjhArX