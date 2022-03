ЕС започва да разглежда кандидатурите на Украйна, Грузия и Молдова

Д ържавите от ЕС се споразумяха днес да започнат дългия процес на разглеждане на кандидатурите за членство, подадени от Украйна, Грузия и Молдова след

Ще влезе ли Украйна в ЕС и кога може да стане това

Миналата седмица бившите съветски републики подадоха символични молби за присъединяване към блока, след като Кремъл започна нападението си срещу Украйна.

Грузия спешно подава молба за членство в ЕС

Ходът на 27-те държави членки е първата стъпка в известния със своята сложност процес на вземане на решение за допускане на нови членове на блока, който може да се проточи с години.

Лидерите на Европейския съюз ще обсъдят молбата за присъединяване на Украйна през идните дни, написа председателят на Европейския съвет Шарл Мишел в Туитър.

Continued close contact with President @ZelenskyyUa



The #EU stands firmly by #Ukraine’s side in efforts to alleviate humanitarian suffering inflicted by Russia’s aggression and ensure nuclear safety.