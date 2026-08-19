Financial Times: Иран обмисля военни цели в Европа, България е сред тях

И ран е претеглил възможността да атакува американски военни цели в Европа, ако Доналд Тръмп ескалира войната, според хора, близки до режима, докато Техеран разглежда опциите си за повишаване на зaлозите в конфликта.

Двама източници от режима съобщиха пред Financial Times, че иранските сили са оценили възможността за нанасяне на удари срещу американски активи в страни от Югоизточна Европа, като например България, която миналия месец одобри използването на авиобаза „Безмер“ за американски самолети за презареждане във въздуха.

Един от източниците добави, че Кипър, където британска авиобаза беше ударена от дрон през март, също е сред потенциалните цели за отмъщение в случай на подновена американска офанзива.

Източниците съобщиха, че иранските сили отделно са проучили възможността за атакуване на подводни оптични кабели в Ормузкия проток при евентуална ескалация.

Заплахите отразяват непокорното настроение в Техеран, където мнозина в режима все повече виждат възобновяването на войната като въпрос на време, а не на вероятност.

Преговорите за отваряне на протока са блокирали, а върховният лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей миналата седмица издигна твърдолинейни фигури на висши постове в сигурността и отбраната. Във вторник Тръмп заяви, че „няма провеждащи се или планирани разговори или преговори“ с Техеран.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция и други военни командири предупредиха, че при всеки нов мащабен конфликт Иран ще преразгледа предишната си стратегия за атакуване само на американски военни активи, енергийни съоръжения и друга инфраструктура в Близкия изток и ще се насочи към по-далечни цели.

Миналия месец гвардейците заплашиха Обединеното кралство поради използването на британски военни бази от страна на САЩ, заявявайки, че „всяка база, използвана за извършване на атака срещу иранска територия, ще се счита за легитимна цел“.

Сидхарт Каушал, научен сътрудник в мозъчния тръст Royal United Services Institute в Лондон, определи заплахата, представена от иранските ракети за цели в Европа и на други места, като „реална, но ограничена“.

Иран би могъл да разположи балистични ракети със среден обсег срещу американски активи в Южна и Югоизточна Европа, като например серията „Шахаб“, но Каушал заяви, че те биха се затруднили да нанесе поражения на по-големи разстояния.

Отмъщението на Иран би зависило от действията на Вашингтон, според източниците.

Един от тях каза, че режимът подготвя план за допълнително разширяване на конфликта, ако Тръмп изпълни предишните си заплахи да атакува иранска инфраструктура. Американският президент заяви миналия месец, че Вашингтон ще унищожава ирански мост или електроцентрала всеки път, когато Ислямската република атакува кораб в протока.

Вторият източник заяви, че Иран няма да постави „никакви ограничения“ на отговора си в случай на американска агресия. „Ако САЩ стигнат твърде далеч, Иран ще се защитава на всяка цена, ще излезе извън пределите на региона и ще удари и Европа“, каза той.

Иран вече показа готовност да атакува далечни цели. В седмиците след като САЩ и Израел започнаха войната през февруари, Вашингтон обвини Техеран в изстрелването на множество ракети – нито една от които не достигна целта си – към Диего Гарсия, съвместна военна база на САЩ и Обединеното кралство в Индийския океан, на около 4000 км разстояние.

През март Турция заяви, че противовъздушната отбрана на НАТО е прихванала няколко балистични ракети, изстреляни от Иран, докато британската авиобаза в Акротири, Кипър, беше ударена от дрон през същия месец. Западни представители тогава заявиха, че подозират, че това е ирански дрон, изстрелян от регионални прокси сили, а не пряко от Техеран.

Източниците казаха, че иранска атака миналия месец срещу американската база в Йордания, при която загинаха трима американски военнослужещи, е била най-прецизната атака на далечно разстояние, извършвана от Ислямската република, и е демонстрирала способността ѝ да поразява цели на по-големи разстояния.

„Това беше и послание към Европа: тя може да получи ракети, така че трябва да знае къде да застане в тази война. Много голяма грешка, като например удар по нашата инфраструктура, може да накара войната да излезе извън региона и да стигне до Европа“, каза първият източник.

Меморандумът за разбирателство от юни между САЩ и Иран се разпадна миналия месец, след като Техеран атакува кораби в протока и двете страни се обвиниха взаимно в нарушаване на временното споразумение, което доведе до поредица от взаимни удари и подновена блокировка на иранските пристанища от страна на САЩ.

Седмиците на дипломатически усилия не успяха да доведат до пробив за отваряне на водния път и възобновяване на преговорите за по-широко споразумение за край на войната, а Тръмп става все по-разочарован от патовата ситуация.

Каушал от RUSI заяви, че биха могли да бъдат използвани и по-тежки ракети, но те би трябвало да носят по-лек полезен товар, за да прелетят достатъчно далеч – което означава, че щети биха били минимални. Той предложи, че „за тях би било по-резултатно да действат чрез прокси групи“, които включват милиции като шиитските групировки в Ирак, „Хизбула“ в Ливан и хутите в Йемен.

Дъглас Бари от Международния институт за стратегически изследвания каза: „Тези удари, които те опитаха срещу Диего Гарсия тази година, са показателни, че разполагат с оръжия с обсег, по-голям от 2000 км. Колко от тях всъщност притежават е различен въпрос, както и дали биха били готови да използват поне шепа от тях, за да направят някакво показно заявление. Рискът е ракетите да се повредят или да бъдат свалени, така че каква би била ползата за тях? Колкото по-голям е обсегът, толкова по-трудно е да бъдат наистина точни“

Някои среди в иранския режим се притесняват, че Техеран надценява възможностите си. Множество твърдолинейни фигури в системата вярват, че на САЩ не може да се има доверие за изпълнение на каквото и да е споразумение и Иран трябва да нанесе по-големи щети на Вашингтон, за да гарантира, че той ще изпълни задълженията си по окончателното уреждане.

Това включва и Мохсен Резаи, бивш командир на Гвардейците, когото Хаменей миналата седмица назначи за висш представител по сигурността в страната.

Ирански анализатори тълкуват този ход като знак, че фигури като Мохамад Багер Галибаф, главният преговарящ на страната, за момента са изтласкани настрана, тъй като перспективите за трайно споразумение изглеждат все по-мрачни.

Иран „изпраща ясно послание, че ако не постигнете споразумение с Галибаф, ще трябва да се разправяте с Резаи“, каза вторият източник. „Посланието е: „Не полудявайте, защото аз съм по-луд от вас.“