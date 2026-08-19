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Драма в последните минути: Тръмп спря 50% мита за Канада, даде 72 часа отсрочка

Тръмп написа в платформата си Truth Social, че отлагането е резултат от постигната сделка между двете страни „при условие на финализиране на документите“

Надежда Неменски Надежда Неменски

19 август 2026, 07:39
Драма в последните минути: Тръмп спря 50% мита за Канада, даде 72 часа отсрочка
Доналд Тръмп   
Източник: GettyImages

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп спря планираното въвеждане на 50% мита върху канадски стоки късно във вторник след преговори между двете страни, продължили до последния момент. Временната отсрочка ще продължи три дни, съобщи американският лидер в социалните мрежи, като митата първоначално трябваше да влязат в сила в сряда.

Тръмп написа в платформата си Truth Social, че отлагането е резултат от постигната сделка между двете страни „при условие на финализиране на документите“. Изявлението дойде след спешни разговори между Тръмп и канадския министър-председател Марк Карни във вторник следобед, часове преди митата да влязат в сила, като двамата лидери са разговаряли и в понеделник.

Службата на търговския представител на САЩ съобщи, че пактът между Вашингтон и Отава ще включва всеобхватен пазарен достъп за американски стоки, ангажименти за икономическа сигурност и съгласуване в областта на цифровата търговия.

Тръмп беше подписал заповеди за стръмните мита миналия месец, като Белият дом твърдеше за „дискриминационно третиране“ от страна на Канада спрямо американски продукти от алкохол, автомобили и млечни продукти. Митата обхващат продукти като вино, хокейни стикове и цимент и засягат около 5,5% от канадския износ за САЩ, на стойност около 20 милиарда долара, според изчисления на Oxford Economics, като компанията предупреждава, че мерките биха засегнали особено тежко производствения сектор в централна Канада.

Канадски преговарящи са били във Вашингтон, за да настояват за сделка, а Отава е предложила отстъпки, включително натиск върху провинциите да върнат американски алкохол по рафтовете си, съобщават канадски медии.В публикацията си Тръмп намекна и за възможно възобновяване на противоречивия тръбопровод Keystone XL, спрян по времето на предшественика му Джо Байдън.

Бившият търговски служител на САЩ Кристофър Падила коментира пред АФП, че подобни преговори често продължават до последния момент, изразявайки очакване, че администрацията е използвала заплахата с митата, за да получи отстъпки от Канада в контекста на преговорите за подновяване на Споразумението за свободна търговия между САЩ, Мексико и Канада (USMCA).

Американските мита няма да засегнат канадска енергия, поташ или стоки, вече обект на секторни мита, но ще обхванат продукти в рамките на USMCA. Търговският пратеник на Тръмп Джеймисън Грийр заяви по-рано, че мерките целят да подведат Канада под отговорност за ответните ѝ действия срещу американски стоки.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: БГНЕС    
Доналд Тръмп САЩ Канада мита търговия преговори USMCA икономика търговска война международни отношения
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