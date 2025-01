ЕС разширява разследването срещу "Екс" на Илон Мъск

Е вропейският съюз разширява разследването за това дали социалната мрежа „Екс“ на Илон Мъск е нарушила правилата за модериране на съдържанието в ЕС, съобщи днес Европейската комисия, цитирана от Ройтерс.

Междувременно днес германският канцлер Олаф Шолц обвини Мъск в застрашаване на демокрацията в Европа с подкрепата си за крайната десница.

„Той подкрепя крайната десница в цяла Европа – във Великобритания, в Германия и в редица страни. Това е неприемливо и поставя в опасност демократичното развитие на Европа“, каза социалдемократът Шолц по време на съвместна пресконференция с шведския премиер Улф Кристершон.

The European Union is expanding its investigation into whether Elon Musk's social media network X breached the EU's content moderation rulebook, the EU Commission has said https://t.co/zj8XrPrkJr