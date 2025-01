SEC: Мъск ощети инвеститорите на Twitter със 150 милиона долара

К омисията по ценните книжа и борсите (SEC) заведе дело срещу Илон Мъск във вторник, обвинявайки го в неизпълнение на задълженията за своевременно разкриване на придобиването на голям дял в Twitter през 2022 г. Според жалбата на SEC, Мъск е забавил разкриването с 11 дни, което му е позволило да се възползва от "изкуствено ниски цени" за придобиване на акции. Тези действия са довели до икономическа вреда за инвеститорите, които са продавали акциите си на по-ниски цени.

Мъск закупи компанията за 44 милиарда долара и я преименува на X.

Обвиненията на SEC

