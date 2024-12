ЕС постигна съгласие по нов санкционен пакет срещу Русия

П редставителите на страните членки на Европейския съюз са се съгласили с налагането на нов 15-и санкционен пакет срещу Русия. Той предвижда мерки срещу "сенчестия" флот от петролни танкери, позволяващ заобикаляне на вече наложените на Москва санкции, съобщи унгарското председателство на ЕС в социалната мрежа "Екс" (X).

"Пакетът добавя повече лица и организации към вече съществуващия списък със санкции и е насочен към организации в Русия и в трети страни, които косвено допринасят за военното и технологичното укрепване на Русия чрез заобикаляне на експортните ограничения", посочват от унгарското председателство на ЕС.

