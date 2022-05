ЕС готви нов пакет от санкции срещу Русия: Ембарго на петрола, забрана на руски медии

Е вропейската комисия предложи ЕС да прекрати вноса на руски петрол, още руски банки да бъдат изключени от системата за международни разплащания SWIFT, както и да спре излъчването на три руски телевизии.

Путин подписа указ за нови ответни санкции срещу Запада

Пред Европейския парламент председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен съобщи, че новите санкции се предвижда да засегнат най-голямата руска банка Сбербанк, както и високопоставени военнослужещи, извършили военни престъпления в Буча и при обсадата на Мариупол.

The EU will ban imports of Russian oil by the end of this year, European Commission President Ursula von der Leyen says, pledging to "maximise pressure on Russia" and "minimise the collateral damage to us and our partners"https://t.co/DU4A92QCWC pic.twitter.com/XLa2Xp45MO