Т урция е решена да "премахне всяка заплаха" за своята цялост, както и за мира и сигурността на своите граждани, заяви президентът Реджеп Тайип Ердоган в изявление по случай 96-та годишнина от Лозанския договор от 1923 г., който установи границите на днешна Турция.

Описвайки споразумението като "печат на независимостта на нашата страна", турският президент предупреди, че "никаква заплаха от санкции, нито скрити, нито явни, не може да възпре Турция от нейната справедлива кауза."

Турция по-рано този месец отхвърли санкциите на ЕС, наложени върху сондирането за газ във води, където Кипър има изключителни икономически права.

Междувременно Турция заяви в понеделник, че ще отвърне на заплахите от страна на САЩ със санкции заради закупуването от Анкара на руски системи за противоракетна отбрана С-400.

