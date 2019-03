"Чии земи даваш на Израел, Тръмп? Според ООН тези земи са сирийска територия", каза турският президент Реджеп Ердоган вчера по време на митинг в Истанбул, на който критикува спорното решение на американския президент да признае Голанските възвишения за израелска територия.

Американският президент Доналд Тръмп подписа в понеделник указ в началото на среща с израелския премиер Бенямин Нетаняху, в който се казва, че Съединените щати признават израелския суверенитет над Голанските възвишения.

