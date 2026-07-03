Свят

ДР Конго отчете нов скок на случаите на ебола

Потвърдени са 54 нови инфекции, а общият брой на заболелите достигна 1460 души.

3 юли 2026, 08:52
ДР Конго отчете нов скок на случаите на ебола
Източник: БТА

Б роят на потвърдените случаи на ебола в ДР Конго се увеличиха до 1460, включително 447 смъртни случаи, предаде Ройтерс, позовавайки се на публикувани вчера правителствени данни. 

Министерството на комуникациите на ДР Конго заяви, че в сряда са регистрирани 54 нови случая в източните провинции Итури и Северно Киву.

  • Ебола

Болестта, причинена от вируса ебола (на английски: Ebola virus disease, EVD), е тежко, често смъртоносно вирусно хеморагично заболяване при хора и други примати. Причинява се от вируси от рода Ebolavirus, семейство Filoviridae. Идентифицирани са няколко вида от вируса, като най-опасният за човека е Zaire ebolavirus, отговорен за повечето големи епидемии.Вирусът ебола е открит за първи път през 1976 г. при две едновременни епидемии в Централна Африка – едната в днешна Демократична република Конго, в селище близо до река Ебола, откъдето болестта получава името си, а другата – в днешен Южен Судан. Смята се, че естествен резервоар на вируса са плодоядните прилепи, от които той може да се пренесе върху други диви животни като маймуни и антилопи, а оттам и върху хората. Предаването от човек на човек става чрез пряк контакт с кръв, секрети, органи или други телесни течности на заразени лица, както и с повърхности и материали (например спално бельо, дрехи), замърсени с тези течности. Вирусът не се разпространява по въздушно-капков път.

Симптомите обикновено се появяват между 2 и 21 дни след заразяването и първоначално са неспецифични, наподобяващи грип:

  1. внезапна треска,
  2. силна умора,
  3. мускулни болки,
  4. главоболие и
  5. възпалено гърло.

Те са последвани от:

  1. повръщане,
  2. диария,
  3. обрив,
  4. симптоми на увредена бъбречна и чернодробна функция,
  5. а в някои случаи – вътрешно и външно кървене.

Смъртността може да бъде много висока, като варира между 25% и 90% в зависимост от вида на вируса и достъпа до медицински грижи.Най-голямата и сложна епидемия от ебола в историята е тази в Западна Африка през 2014–2016 г., която засяга предимно Гвинея, Либерия и Сиера Леоне. Тя предизвика глобална здравна криза и доведе до хиляди жертви. Оттогава са регистрирани и други епидемични взривове, предимно в ДР Конго.

Лечението на ебола е предимно поддържащо и включва орална или интравенозна рехидратация и лечение на специфични симптоми, което значително повишава шансовете за оцеляване. Разработени са и специфични антивирусни лекарства и терапии с моноклонални антитела, които са доказали своята ефективност. Превенцията е от ключово значение и включва мерки за контрол на инфекциите, като добра хигиена, безопасни погребални практики и избягване на контакт със заразени хора и животни. Одобрени са и ваксини срещу ебола, които се използват успешно за овладяване на епидемии.

Източник: БТА    
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