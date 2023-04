"Енергоатом": Мина се взриви до Запорожката АЕЦ

Р уска мина се взриви в близост до генераторната зала на Запорожката АЕЦ в Югоизточна Украйна, която е под контрола на руските въоръжени сили, съобщи днес украинската държавна атомна компания "Енергоатом", цитирана от Ройтерс.

"По данни на източници експлозията е станала в близост до машинното отделение на Четвърти (реакторен) енергоблок", се казва в изявлението. Според "Енергоатом" руски войници казали на украински служители на Запорожката АЕЦ, че се е взривила тяхна собствена мина.

#Ukraine's nuclear energy agency says a mine exploded in the #Zaporizhzhia nuclear power plant, currently Occupied by #Russia's troops.



This post on its Telegram channel says the explosion, near a control room in the 4th power unit, was heard by local workers. pic.twitter.com/j4uMJRi2Pq