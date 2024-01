Елиф Шафак изгуби съдебен спор за плагиатство

С ветовноизвестната турска писателка Елиф Шафак е била осъдена да заплати обезщетение за кражба на авторски права на турската писателка Мине Г. Къръкканат с решение на Първи граждански съд за правата на интелектуална и индустриална собственост в Истанбул.

The Turkish Court confirmed that Elif Shafak copied the novel "Sinek Sarayı" (Palace of Flies) from the novel by the writer Mine Kirikkanat, even in the character and story cycle and the title of the novel.@Elif_Safak @lemondefr @guardian @washingtonpost @BBCWorld @mkirikkanat pic.twitter.com/MNHtbPmLff