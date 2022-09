Мрачен рекорд: Екстремно топене на ледниците в Швейцария

Л едниците в Швейцария се топят с най-бързата скорост, откакто се води статистика, като за изгубили шест процента от обема си тази година или почти двойно повече от предишния рекорд от 2003 г., предаде Ройтерс.

Швейцарската мрежа за наблюдение на ледниците GLAMOS оповести данните.

Топенето е било толкова екстремно тази година, че се е появила гола скала, която от хилядолетия е била затрупана. Извадени са тела на загинали хора, и дори самолет, изгубени преди десетилетия в райони на Алпите. Малки ледници пък почти са изчезнали.

Worse than 2003: Swiss glaciers melted like never before



More than 6% or 3 km3 loss of ice during one single year! Simply incredible...



Check out media release by @scnatCHhttps://t.co/5WsmFN31Cn pic.twitter.com/5smxmxTG4x