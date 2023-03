Експлозия в Пакистан, най-малко девет загинаха

Н ай-малко деветима пакистански войници бяха убити днес в Югозападен Пакистан на фона на нарастване на ожесточените атаки в страната, предадоха световните агенции.

Поне 9 войници от паравоенните Сили на Белуджистан бяха убити при експлозията, каза Иджяз Ахмад – говорител на местната полиция.

Войниците пътували с автобус в района Качхи на провинция Белуджистан, когато превозното средство се взривило, каза говорителят. Причината за експлозията не е известна.

