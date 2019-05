В зривът на пешеходна улица в сърцето на френския град Лион, причинен от бомба, заложена в пакет, рани няколко души, сред тях и дете, предава AFP.

Президентът на Франция Еманюел Макрон определи случилото се като "атака", като добави, че към момента няма постъпили данни за "смъртни случаи".

Районът, в който избухна експлозията, е на тясна ивица земя между реките Саон и Рона в историческия център на югоизточния френски град. Периметърът е евакуиран и ограден от полицията, според кореспондент на агенцията от мястото на събитието.

Източник от полицията разкри пред AFP, че пакетът е бил поставен пред пекарна близо до оживен ъгъл на две популярни улици.

Мъж на възраст малко над 30 години и е бил забелязан близо до местопрестъплението малко преди взрива, поясни източник, близък до разследването.

Полицията съобщи, че са пострадали осем души, но нито един от пострадалите не е с опасност за живота.

BREAKING: At least 10 injured after bombing in Lyon, France. President Macron confirms “an attack” has occurred. pic.twitter.com/V5noQU4uik — Breaking News Global (@BreakingNAlerts) 24 май 2019 г.

Междувременно стана ясно, че Антитерористичната прокуратура в Париж е поела разследването. Органът има юрисдикция по всички терористични дела в страната.

Във Франция е в сила високо ниво на предупреждение за опасност от терористични атаки след атентатите от ноември 2015 г., при които загинаха повече от 250 души.

Към 21 ч българско време няма информация за пострадали българи при експлозията в Лион. Това съобщават от МВнР.

От там допълват, че посланик Ангел Чолаков е разговарял с представители на българската общност във френския град, които са го информирали, че постоянно живеещите ни сънародници там са живи и здрави.

Очаква се официална информация от местната полиция.

Лион е третият по големина град в страната. Населението на града плюс обширните му предградия е 2,3 млн. души.

За последно във Франция е регистриран инцидент с бомба в пакет през декември 2007 г., когато експлозия пред адвокатска кантора в Париж отне живота на един човек и рани още един. Полицията така и не разкри кой е отговорен за атаката.

Multiple injuries reported after suspected parcel bomb explodes in Lyon (via @thejournal_ie) https://t.co/QO9zQL2i2t — Ber (@BernadetteRyan1) 24 май 2019 г.

