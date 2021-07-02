Свят

Експлозия и пожар в рафинерия в Румъния, има ранени

Единият от пострадалите е с близо 45 процента изгаряния по тялото

2 юли 2021, 15:07, oбновена в 15:10
Експлозия и пожар в рафинерия в Румъния, има ранени
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/Getty Images
0

Т рима души пострадаха при експлозия, последвана от пожар в рафинерия в Румъния, предаде агенция Аджерпрес.

Единият от пострадалите е с близо 45 процента изгаряния по тялото. Още един човек е с изгаряния, а за третия ранен все още няма точна информация, съобщи Инспекторатът за извънредни ситуации в окръг Констанца.

В рафинерията Петромидия в град Нъводари, където е станал инцидентът, са изпратени осем пожарни коли, две линейки и мобилен екип за интензивна терапия.

Заради голямото количество дим, местното население е било предупредено чрез системата RO-ALERT. На равнище окръг е задействан т.нар. "червен план за интервенция".

Източник: БТА    
експлозия Румъния рафинерия пожар
Коментари 0
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

Близки и приятели се простиха с Евгений Бакърджиев

Близки и приятели се простиха с Евгений Бакърджиев

"Един тежък случай": Какво точно става в Северна Корея

Сагата „Бритни“: Bessemer Trust се отказа от управлението на финансите ѝ

Сагата „Бритни“: Bessemer Trust се отказа от управлението на финансите ѝ

Как Амбър Хърд се превърна в най-мразената холивудска актриса?

Как Амбър Хърд се превърна в най-мразената холивудска актриса?

Колко пари имат българите

Колко пари имат българите

pariteni.bg
Какви възнаграждения ни се полагат освен заплатата

Какви възнаграждения ни се полагат освен заплатата

pariteni.bg
<p>Красавицата, превърнала се в най-мразената актриса</p>
Ексклузивно

Красавицата, превърнала се в най-мразената актриса

Преди 3 часа
<p>Ужасът в канадските интернати – разказ от първо лице</p>
Ексклузивно

Ужасът в канадските интернати – разказ от първо лице

Преди 4 часа
<p>Гейовете – изкупителните жертви на Източна Европа</p>
Ексклузивно

Гейовете – изкупителните жертви на Източна Европа

Преди 9 часа
<p>Кога губим девствеността си – сами ли решаваме</p>
Ексклузивно

Кога губим девствеността си – сами ли решаваме

Преди 6 часа

Виц на деня

- Да бях се омъжила за Сатаната, а не за теб, проклетнико! - Не може, Марче, браковете между роднини са забранени!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Снимката е илюстративна

Учени: „Последната ледена зона“ започна да се топи лудо

Свят Преди 7 минути

„Доста е шокиращо. През 2020 г. този район се топеше лудо"

Китай изглежда променя баланса на ядрените сили

Китай изглежда променя баланса на ядрените сили

Свят Преди 13 минути

Мащабът на строителството е „невероятен“

Хиляди на протест срещу оттеглянето на Турция от Истанбулската конвенция

10 години назад в правата на жените: Протести в Турция заради оттеглянето от Истанбулската конвенция

Свят Преди 1 час

Хиляди излязоха на протест срещу оттеглянето на Турция от Истанбулската конвенция

Михаела Карабельова

„Да откриеш свободата“ в „Темата на NOVA“

България Преди 2 часа

Защо двама известни актьори обърнаха гръб на големия град и суетата – тази неделя след централната емисия новини на NOVA

Снимката е илюстративна

Установиха как да компенсираме ефекта от лошия сън

Любопитно Преди 2 часа

Хората с най-лош сън и тези, които се движат най-малко, са най-застрашени от смърт от сърдечносъдово заболяване, инсулт и рак

<p>Това го могат само котките (СНИМКИ)</p>

Това го могат само котките (СНИМКИ)

Любопитно Преди 2 часа

Ако се чудите как котки могат да ви накарат да се усмихнете, погледнете нашата галерия

КС: Машинното гласуване не е противоконституционно

КС: Машинното гласуване не е противоконституционно

Избори 2021 Преди 2 часа

Конституционните съдии са обявили обаче за противоконституционен параграф 64

МВнР: Осъждаме вулгарните квалификации към България

МВнР: Осъждаме вулгарните квалификации към България

България Преди 3 часа

Министерството на външните работи на България остро осъжда изказването на Драган Гюровски от Младежкия съюз на ВМРО-ДПМНЕ, в което той отправя обидни и неверни твърдения

<p>&bdquo;Черешката на тортата&ldquo; остава без прибори за хранене</p>

„Черешката на тортата“ остава без прибори за хранене

Любопитно Преди 4 часа

Кулинарна креативност ще демонстрират Милена Славова, Сами Хосни, Александър Костадинов, Соня Атанасова и Райна Караянева

Снимката е илюстративна

Мъж без книжка към полицаи: Взимайте тези пари

България Преди 4 часа

"Взимайте тези пари, за да не ми пишете акт и да се почерпите, все едно никога не сме се виждали"

Петър Москов: Питам как се получи така, че във войната с партиите на статуквото – ГЕРБ, БСП и ДПС, изведнъж най-големият победител се оказа ДПС?

Петър Москов: Питам как се получи така, че във войната с партиите на статуквото – ГЕРБ, БСП и ДПС, изведнъж най-големият победител се оказа ДПС?

Избори 2021 Преди 4 часа

Питам защо в Турция и защо само там избирателите ще имат привилегията да гласуват с хартиена бюлетина?

Задържаха бивш и настоящ служител на ОДМВР Бургас

Задържаха бивш и настоящ служител на ОДМВР Бургас

България Преди 4 часа

Изготвено е предложение до министъра на МВР за образуване на дисциплинарно производство и отстраняване на задържания служител на вътрешното ведомство

"Автомагистрали" вече е с ново ръководство

"Автомагистрали" вече е с ново ръководство

България Преди 4 часа

То е вписано в Търговския регистър

Facebook ще предупреждава за екстремистко съдържание

Facebook ще предупреждава за екстремистко съдържание

Технологии Преди 4 часа

Социалната мрежа ще пита потребителите дали не познават екстремисти

Девет души са задържани за купуване на гласове в Бургаско

Девет души са задържани за купуване на гласове в Бургаско

Избори 2021 Преди 5 часа

В същото в прокуратурите на територията на страната са образувани 125 преписки по постъпили сигнали от граждани, ДАНС и органите на МВР, съдържащи данни за нарушение на политическите права на гражданите

Стойчо Кацаров

Кацаров: Спокойствието е измамно, не контролираме епидемията

Теми в развитие Преди 5 часа

Какво още заяви министърът на здравеопазването

Всичко от днес

От мрежата

1

Единствената двойка брадати лешояди на Балканите е в България

sinoptik.bg
1

Вулканът Таал изригна, хиляди души бяха евакуирани

sinoptik.bg

10 лесни и бързи идеи за лятна вечеря

Edna.bg

Кажи ми как спиш и ще ти кажа какъв човек си

Edna.bg

БФС прекрати договорите на Юруков и Атанасов с Левски

Gong.bg

Изненада: Тони Кроос се отказа от националния отбор на 31 години

Gong.bg

Близки и приятели се сбогуваха с Евгений Бакърджиев (СНИМКИ)

Nova.bg

Експлозия в рафинерия в Румъния, има загинал и пострадали (ВИДЕО)

Nova.bg
Познай резултата - Евро 2020
Прогнозирай
Гол на деня - Евро 2020
Гласувай