Експлозия и пожар в рафинерия в Румъния, има ранени

Т рима души пострадаха при експлозия, последвана от пожар в рафинерия в Румъния, предаде агенция Аджерпрес.

Единият от пострадалите е с близо 45 процента изгаряния по тялото. Още един човек е с изгаряния, а за третия ранен все още няма точна информация, съобщи Инспекторатът за извънредни ситуации в окръг Констанца.

Explozie la Rafinăria Petromidia. Sunt două victime rănite. Persoanele din zonă au primit mesaj RO-Alert să părăsească zona. A fost activat Planul Roșu de intervenție la nivelul județului Constanța. Detalii https://t.co/CFAjMYtzMT pic.twitter.com/EIPKepJrNA — Observator News (@observator_news) July 2, 2021

В рафинерията Петромидия в град Нъводари, където е станал инцидентът, са изпратени осем пожарни коли, две линейки и мобилен екип за интензивна терапия.

Заради голямото количество дим, местното население е било предупредено чрез системата RO-ALERT. На равнище окръг е задействан т.нар. "червен план за интервенция".