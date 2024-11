Екшън във въздуха: Обстрелваха пътнически самолет в САЩ

С амолет на Southwest Airlines е бил ударен от стрелба при излитане от летище в американския град Далас в петък, съобщиха от Федералната авиационна администрация.

Самолетът е уцелен близо до пилотската кабина.

Машината се върнала на изходяща позиция, а пътниците слезли от нея.

Инцидентът е станал около 20:30 часа в петък (02:30 събота), полетът бил от Далас в щата Тексас за Индианаполис в щата Индиана. Няма съобщения за наранявания.

🚨BREAKING

Plane Struck By Bullet In Texas!

A Southwest Airlines jet has been struck by a gunfire at the Dallas Love Field Airport. Gunshots were reported near Dallas Texas Love Field Airport which caused a bullet to strike Southwest Airlines Flight 2494, which was preparing to… pic.twitter.com/6vpL1luojt