Руски изтребители прехванаха британски самолет над Черно море

Д ва руски изтребителя са прехванали „многократно и опасно“ британски разузнавателен самолет над Черно море миналия месец. Това съобщи британското министерство на отбраната.

„Този инцидент е пореден пример за опасното и неприемливо поведение на руски пилоти спрямо невъоръжен самолет, извършващ полет в международното въздушно пространство. Подобни действия създават сериозен риск от инциденти и потенциална ескалация“, заяви министърът на отбраната Джон Хийли, цитиран от АФП.

Руски изтребител стреля край британски самолет над Черно море

По данни на министерството руски изтребители Су-35 и Су-27 са прехванали самолета за радиоелектронно разузнаване „Ривет Джойнт“ на Кралските военновъздушни сили на Великобритания.

В един момент Су-27 се е приближил на едва шест метра от носа на британския самолет.