На фона на напрежението между Израел и Иран: Екипаж на "Луфтханза" отказа да лети до Тел Авив

П олет на "Луфтханза" от Мюнхен до Тел Авив кацна в Ларнака, Кипър, в четвъртък сутринта, преди да се върне в Германия, след като екипажът отказа да лети за Израел на фона на нарастващото напрежение между Израел и Иран.

Германската авиокомпания обяви в сряда, че е отменила два нощни полета до Израел от Франкфурт и Мюнхен в понеделник на фона на повишеното напрежение между Израел и “Хизбула”.

Според Channel 12 "Луфтханза" първоначално е информирала пътниците, че самолетът ще кацне в Кипър по “технически причини”, а след това ще бъде решено дали ще продължи за Тел Авив.

Погребалната церемония за убития лидер на „Хамас” започна в Техеран

След известно време беше обявено, че самолетът ще се върне в Германия. На пътниците беше казано, че могат да слязат в Кипър, ако желаят, но багажът им ще остане в самолета и ще бъде върнат обратно в Германия, предаде The Times of Israel.

Авиокомпанията каза пред Channel 12, че самолетът е кацнал в Кипър “като предпазна мярка поради дейност по сигурността”.

Освен това полет на “Австрия еърлайнс” късно в сряда от Виена до Тел Авив се обърна във въздуха “някъде около Кипър” и се върна във Виена, каза пътник от полета пред новинарския сайт Ynet.

Големите авиокомпании отмениха полети до Израел тази седмица, докато страната се подготвя за очакван отговор на убийствата по-рано тази седмица на военния шеф на “Хизбула” Фуад Шукр в Бейрут - след като ракета, изстреляна от терористичната група, уби 12 деца на Голанските възвишения в събота — и лидерът на “Хамас” Исмаил Хания в Техеран.

"Юнайтед еърлайнс" отмени полетите си до Тел Авив от сряда (31.07.2024 г.) до вторник (06.08.2024 г.), позовавайки се на “съображения за сигурност”.

“Делта еърлайнс” спря полетите между Ню Йорк и Тел Авив, заявявайки в изявление, че “непрекъснато наблюдава променящата се среда за сигурност”.

“Флай Дубай” и "Брюксел еърлайнс" също обявиха отмяна на полетите си.

Полетите на големите авиокомпании до Израел бяха отменени и възобновявани няколко пъти след избухването на войната на 7 октомври, когато хиляди терористи, водени от “Хамас”, нахлуха в Южен Израел от ивицата Газа, убивайки около 1200 души и вземайки 251 заложници.

