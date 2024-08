Израел потвърди: Командирът на „Хамас“ Мохамед Дейф е ликвидиран

К омандирът на "Хамас" Мохамед Дейф е бил убит при въздушен удар, разкриха днес израелските военни, ден след като лидерът на групировката Исмаил Хания беше убит в Иран.

Кой е Мохамед Дейф, военният ръководител на "Хамас", мишена на Израел?

"Изтребители на ЦАХАЛ нанесоха удар в района на Хан Юнис и след оценка на разузнаването може да се потвърди, че Мохамед Дейф е бил ликвидиран при удара", се казва в изявление на Израелските сили за отбрана днес.

