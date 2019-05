П оследните резултати от Европейските избори 2019 показват, че над 170 места (23%) в новия Европейския парламент ще бъдат заети от т. нар. "евроскептични партии".

Единственото истинско нещо, което ги свързва всички тях стои в определението им – скептици спрямо Европейския съюз, пише Euronews.

Позициите на всяка една от тези партии обаче, са зародени в съответната им страна, а те може би не се припокриват с позициите на другите страни.

Според анализатори, шансовете Италия да роди нов интернационал от националисти в ЕП са минимални, но не невъзможни.

Потенциални съюзи и потенциални разделения

Крайнодесният италиански вицепремиер Матео Салвини и лидер на партия "Лига" цели да събере други крайнодесни поддръжници, като създаде нов крайнодесен алианс от 150 евродепутати. В понеделник Салвини заяви, че вече е обсъдил въпроса с крайнодесните лидери Марин Льо Пен, Найджъл Фарадж и Виктор Орбан.

Евроскептицизмът даде власт на крайнодесните партии, но те ще трябва да привлекат и други политически формации към каузата си, ако искат да променят политиката на ЕС. За да направят това обаче евроскептиците ще трябва да се обединят около едно мнение по редица въпроси, като например получаването на убежище и отношенията с Русия.

Орбан, чиято партия "Фидес" беше отстранена от членството в ЕНП, заяви че е склонен да напусне групата и да се присъедини към Салвини.

Въпросите за получаването на убежище обаче са достатъчни, за да всеят евентуален смут в тази връзка. Призивите на Италия търсещите убежище да бъдат разпределяни в държавите от ЕС отдавна срещат противопоставяне от страна на Източна Европа.

В Унгария партията на Орбан спечели 13 места в европейския парламент с 52% от гласовете в Унгария.

Полската "Право и Справедливост“, която излезе като големия победител в страната (45,4%) заяви, че е готова за разговори със Салвини. Руският въпрос обаче може да възпрепятства това евентуално обединение.

Europe's mainstream political parties take a hit in elections but hold off strong surge by the populist right of Marine Le Pen, Matteo Salvini and Nigel Farage https://t.co/uJuaSrKT29 pic.twitter.com/64hFKxI5vm

Полската партия не е склонна да приеме руските отношения с отворени обятия. "Право и Справедливост" ще заемат значителните 23 места в Европейския парламент.

Италианската "Лига" (на Салвини) и френският "Национален фронт" (на Льо Пен) обаче трябва да поддържат приятелски отношения с руската страна, което усложнява създаването на този националистически блок.

Вероятно най-успешният евроскептик Найджъл Фарадж ще поведе най-голямата партия в новия европарламент.

Обаче ако Великобритания напусне ЕС, както е планирано да се случи на 31 октомври, всички британски евродепутати ще трябва да напуснат Европейското събрание.

След последните Европейски избори евроскептичните партии се увеличиха от 20% на 23%.

За да нарушат политиката на ЕС, партиите трябва да сформират колективна група, която да отразява техните крайнодесни възгледи.

Тази принадлежност обаче, съчетана с упорити идеали, присъщи за национализма и самоуправлението, може да се окаже точно това, което ще попречи на подобен съюз.

Farage wins in the UK.

Salvini wins in Italy.

Le Pen wins in France.

Orbán wins in Hungary.



“If you’re surprised by the rise of the right, then you weren’t paying attention.” @garyyounge #EuropeanElections2019 #EuElection2019 #EuropeanElectionResults https://t.co/r1GT6mTfiY pic.twitter.com/nD9Y4deObz