ЕК: Повод за паника няма, броят на заразените с коронавирус в ЕС остава нисък

Б роят на заразените с новия коронавирус в ЕС остава нисък. От миналата седмица насам не се наблюдава промяна, съобщи говорител на Европейската комисия в отговор на въпрос за необходимите мерки за пресичане на разпространението на заразата, появила се в Китай, съобщава БТА.

Държавите от ЕС са добре подготвени, смята той.

Световната здравна организация досега не е препоръчвала ограничаване на пътуванията или търговията от опасения за разпространението на вируса.

Защитните мерки се въвеждат по преценка на държавите от ЕС.

The first #coronavirus death in Europe happened in Paris on Friday, French health officials confirmed. That brings the death toll internationally to 1,666 as the highly contagious illness continues to spread. The patient in France was an 80-year-old https://t.co/24F2yvrC4O pic.twitter.com/1ReS2spNIQ