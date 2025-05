ЕК: Мирни преговори не може да има при тези условия в Украйна

А ко Русия продължава обстрела над Украйна, мирни преговори не може да има, заяви днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси. Той отбеляза, че ЕС ще продължи натиска над Москва и добави, че е възможно следващите европейски санкции да засегнат газопровода "Северен поток".

По неговите думи включването на газопровода в санкционните европейски списъци ще даде сигнал, че не си струва да се инвестира в този проект. Говорителят посочи, че ЕС очаква одобрение на допълнителните санкции от европейските външни министри, които ще заседават три пъти до края на месеца.

https://t.co/aH2GhyLbxs Every day, Ukraine suffers from Russian missile attacks funded by EU energy purchases. Despite this, the @EU_Commission roadmap shows billions will flow to Russia until 2027. Europe must act faster to stop financing Russia's war machine.