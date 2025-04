Актив или бреме за Тръмп: Ефектът "Илон Мъск" разцепва републиканците

Е фектът „Илон Мъск“ се обсъжда ожесточено сред републиканските кръгове този уикенд, въпреки че заглавията са доминирани от последиците от митническата политика на президента Доналд Тръмп.

Това посочва Найъл Стейнидж в соята авторска рубрика The Memo .

Въпросът, поставен съвсем директно, е: дали Мъск е актив или бреме за Тръмп?

Спекулациите отново се разгоряха, че Мъск може скоро да напусне поста си в Департамента по ефективност на държавната администрация (DOGE).

А след като консервативният кандидат Брад Шимел бе убедително победен от своята либерална съперничка Сюзан Крауфорд на изборите за Върховния съд на щата Уисконсин във вторник, въпросите около политическата роля на милиардера – с всички нейни плюсове и минуси – станаха още по-остри, посочва Стейнидж за The Hill.

Мъск и свързани с него организации са похарчили около 20 милиона долара в подкрепа на Шимел. Политическият му комитет е предлагал по 100 долара на човек, подписал петиция срещу „активист-съдиите“. Освен това са били раздадени два чека по 1 милион долара на подписали се, като единият от тях е председател на Републиканската младежка организация в колежите на Уисконсин. Самият Мъск е връчил чековете лично по време на хаотично изказване на публично събитие в Грийн Бей миналата неделя, добавя Стейнидж.

Участието на Мъск обаче се превърна и в мобилизиращ фактор за либералите и демократите, които го обвиниха, че се опитва да „купи изборите“, коментира авторът на The Hill.

Политическите печалби и загуби от участието му в Уисконсин сякаш се неутрализираха, тъй като преднината на Крауфорд от 10 процентни пункта почти съвпадна с резултатите от предходните избори през 2023 г., когато друга либерална кандидатка спечели с 11 пункта.

Но съдбата на Мъск зависи, разбира се, от самия Тръмп.

Бизнесменът не пропуска възможност да демонстрира лоялността си към президента, чиято кандидатура за втори мандат подкрепи с близо 300 милиона долара. Мъск често подчертава, че драстичните съкращения в държавната администрация, които планира чрез DOGE, могат да се реализират само при Тръмп в Белия дом, пише Стейнидж.

От своя страна Тръмп до момента не показва признаци на разрив между двамата, въпреки че критиците им редовно прогнозират такъв. Но е и забележимо уклончив относно бъдещето на Мъск, твърди Найъл Стейнидж.

„Искам Илон да остане колкото се може по-дълго“, каза Тръмп пред журналисти, пътуващи с него на борда на Air Force One в четвъртък. „Но ще дойде момент, в който той ще трябва да напусне.“

По-рано тази седмица Politico съобщи, че Тръмп е информирал членове на кабинета си и свои приближени, че Мъск ще се оттегли в рамките на следващите седмици.

Най-вероятният момент за това би бил 130-тият ден от управлението на Тръмп, което е и максималният период, в който може да служи лице със статут на специален държавен служител – категория, подложена на по-леки изисквания за отчетност от редовните членове на администрацията. Това би означавало, че Мъск трябва да се оттегли в края на май, коментира Стейнидж.

