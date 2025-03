Мъск изненада с „извънземно“ шоу с вилици на вечеря с Тръмп

О бичайте го или го мразете, но не можете да го игнорирате. Каквото и да направи шефът на Tesla и SpaceX Илон Мъск, то става популярно съдържание в социалните мрежи и медиите - било то разходките му в Белия дом със сина му X или заглавията на постовете му в X. Освен това той често е виждан с президента на САЩ Доналд Тръмп както на официални срещи, така и на социални събирания.

В последния си видеоклип Мъск е забелязан на ексклузивната вечеря на свещи в Мар-а-Лаго на Доналд Тръмп, където според съобщенията гостите са платили по 1 млн. долара за място. Седнал до Шивон Зилис, Мъск демонстрира уменията си за концентрация, като балансира вилици и лъжици на един пръст, докато Зилис го наблюдава.

Илон, извънземното

Elon Musk effortlessly balances a fork and spoon on one finger while dining with Trump. Peak genius and dinner entertainment 😂🍴 pic.twitter.com/1kypBcCVQT