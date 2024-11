"Едва прекосявам стаята": Дейвид Линч проговори за тежкото си заболяване

И звестният американски режисьор Дейвид Линч преди няколко години беше диагностициран с емфизем, който се появи поради злоупотребата му с тютюнопушенето. Сега стана известно, че 78-годишната звезда вече не може да излезе на разходка без кислородна маска.

Режисьорът на "Туин Пийкс" Дейвид Линч обяви, че има емфизем - какво е това?

"Пушенето беше важна част от живота ми. Обичах миризмата на тютюн, вкуса на тютюна, обичах да паля цигари. За мен това означаваше, че съм истински артист и режисьор", сподели подробности Дейвид.

Известно е, че емфиземът причинява задух. При такова заболяване пушенето е строго забранено, тъй като може да влоши още повече ситуацията. Звездата призна, че многократно се е опитвал да откаже цигарите, но така и не успял.

„Много, много пъти опитвах, но когато ми ставаше трудно, пуших цигара и започваше моето еднопосочно пътуване към рая“, каза той.

Следващите две години след диагнозата режисьорът продължава да пуши. Но по-късно успява да откаже напълно цигарите.

Лошият навик също е причина Дейвид да не може да се движи без използването на кислородна маска. В противен случай той започва да има силен задух. Но, според режисьора, дори и при такива обстоятелства, той не съжалява, че е посветил години от живота си на пушенето.

„Животът с емфизем е труден. Едва мога да прекосявам стаята. Чувствам се сякаш се разхождам с найлонова торбичка на главата си. Но не съжалявам. Беше важно за мен", каза Линч.

Звездата се обърна и към други пушачи и им каза:

„Наистина искам да предам това. Помислете за това. Можете да се откажете от неща, които в крайна сметка ще ви убият. Дължа го на тях и на себе си да имам смелостта да го кажа.“

