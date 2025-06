Единственият случай, в който е задействан член 5 на НАТО

П осещението на президента Доналд Тръмп на срещата на върха на НАТО в сряда бе наблюдавано отблизо по една основна причина: ще поеме ли той ангажимент от името на Америка към член 5?

(Във видеото: Какви са очакванията от срещата на НАТО в Хага)

Принципът на колективната отбрана, вписан в член 5 от учредителния договор на Алианса, е в основата на съществуването на НАТО, пише Sky News .

Съгласно член 5 нападение срещу един от членовете се счита за нападение срещу всички. Но нещата не са съвсем толкова прости.

