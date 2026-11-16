Свят

ЕЦБ предупреди за опасни кибератаки с ИИ

Изкуственият интелект може да улесни мащабни атаки срещу банки и да застраши финансовата стабилност

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

16 ноември 2026, 15:36
ЕЦБ предупреди за опасни кибератаки с ИИ
Източник: iStock

Изкуственият интелект се превръща във все по-сериозен риск за финансовата стабилност, като опасностите вече не се ограничават до високите оценки на технологичните компании. Развитието на ИИ увеличава възможностите за по-бързи, по-мащабни и по-сложни кибератаки, предупреди вицепрезидентът на Европейската централна банка Борис Вуйчич при откриването на Euro Finance Week във Франкфурт.

Преди година опасенията на ЕЦБ, свързани с изкуствения интелект, са били концентрирани основно върху високите оценки на компаниите и риска от внезапна промяна в настроенията на инвеститорите. Сега към тях се добавят увеличаващото се финансиране чрез дълг, концентрацията на експозиции, бързото внедряване на ИИ и потенциалните кибератаки.

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Според Вуйчич все по-мощните и автономни системи с изкуствен интелект увеличават мащаба, скоростта и сложността на кибератаките. По-ефективни стават и атаките чрез социално инженерство, при които потребители или служители са манипулирани да предоставят пароли, поверителни данни или достъп до системи.

Това може поне в краткосрочен план да даде предимство на нападателите, тъй като финансовите институции се сблъскват с по-високи разходи и повече ограничения при внедряването на най-новите ИИ технологии за защита.

Зависимост от малко технологични компании

Друг риск идва от зависимостта на банки и финансови посредници от сравнително малък брой външни доставчици на критични информационни и комуникационни услуги.

ЕЦБ предупреждава, че проблем или киберинцидент при доставчик, използван едновременно от много финансови институции, може да разпространи последствията в значителна част от системата.

В специален анализ за връзката между изкуствения интелект и киберрисковете централната банка посочва, че банките в еврозоната като цяло имат високо ниво на киберсигурност. Те обаче са зависими от концентриран кръг външни доставчици и нямат еднакъв достъп до най-модерните ИИ модели.

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Заради нарастващите рискове банковият надзор на ЕЦБ призовава банките да укрепят киберзащитата си, по-бързо да отстраняват установените слабости и да адаптират системите си за управление на риска към новите заплахи.

Инвестициите в ИИ също носят риск

ЕЦБ следи и начина, по който се финансира бързото развитие на изкуствения интелект. Големите доставчици на облачни услуги и ИИ инфраструктура все по-често прибягват до дълговите пазари, като обемът на емисиите през тази година достига рекордни нива.

Очакванията са общите капиталови разходи на големите американски технологични компании да достигнат 5,5 трилиона долара до 2030 г.

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Паралелно се увеличават непрозрачните структури за финансиране извън балансите на компаниите и взаимните финансови зависимости между производители на чипове, доставчици на облачни услуги и компании, разработващи модели с изкуствен интелект.

ЕЦБ предупреждава и за риска от рязка промяна в оценките на компаниите от сектора. Подобно движение може да доведе до загуби за инвестиционните фондове, изтегляне на средства от инвеститорите и принудителни продажби на активи.

Наред с рисковете около изкуствения интелект Вуйчич посочи и нарастващата уязвимост на пазарите на държавен дълг. В някои държави от еврозоната високите нива на задлъжнялост, по-високите разходи за финансиране и слабият потенциален растеж могат допълнително да натоварят публичните финанси.

Редактор: Маргарита Костадинова
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