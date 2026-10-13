Страх от ИИ удар по банките: Регулаторите в САЩ и Европа затягат контрола

Банковите регулатори засилват усилията си да овладеят растящите рискове от изкуствения интелект (ИИ), като част от тях се опасяват, че кибератаки срещу банки или излезли изпод контрол ИИ агенти могат да подкопаят световната финансова стабилност. Това съобщи в ексклузивен материал Ройтерс, позовавайки се на запознати с въпроса източници.

Според тях засиленият надзор показва нарастващо разбиране, че напредъкът на най-мощните ИИ модели може да изисква скъпи инвестиции в възстановяването след кибератаки, повече внимание към зависимостта от външни технологични доставчици, а в някои юрисдикции и по-формални регулаторни насоки.

Висш ръководител в голяма европейска банка е заявил пред агенцията, че и те са обезпокоени от възможни сериозни щети за банковия сектор и финансовите пазари „в рамките на шест месеца“.

САЩ: Фокусът е върху автономните ИИ агенти

Трима водещи американски регулатори – Федералният резерв, Службата на контрольора на валутата (OCC) и Федералната корпорация за гарантиране на депозитите (FDIC) – разпитват банките за използването на усъвършенствани ИИ модели. Въпросите включват дали банките внедряват разработени в Китай технологии, дали използват ИИ агенти в киберзащитата и дали могат да контролират все по-автономните системи.

Регулаторите искат да знаят какви ограничения са наложени на системите, как се наблюдават и одобряват действията им и дали решенията на ИИ агентите могат да бъдат проследени и одитирани. Интересуват ги и предпазните мерки срещу превишаване на правомощията на агентите, дали хора остават ангажирани в ключовите решения и как банките могат да спрат автономните системи.

Писмените и устните запитвания са отправени както до големи, така и до средни и по-малки банки. По думите на източниците регулаторите все още събират информация и не налагат конкретни изисквания. Федералният резерв, OCC и FDIC отказаха коментар.

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Европа: Акцентът е върху възстановяването

В Европа надзорните органи, сред които Английската централна банка и ЕЦБ, настояват банките да подобрят плановете си за възстановяване. Причината е опасението, че бързият напредък на ИИ може да нанесе сериозни вреди и смущения на финансовите пазари по-рано, отколкото се очакваше доскоро.

Британските надзорници насърчават най-големите банки да проучат така наречените bare metal планове за възстановяване – системи, напълно независими от основната технологична инфраструктура, които могат да се включат, ако тя бъде компрометирана. Изграждането и поддръжката им обаче са скъпи. Вместо да въвеждат нови изисквания, британските власти възнамеряват да работят съвместно с банките. Английската централна банка отказа коментар.

ЕЦБ даде на банките срок до края на октомври да представят планове за справяне с киберзаплахи, използващи ИИ, включително по-добри резервни копия и възстановяване. Банките в еврозоната са призовани и да картографират къде използват ИИ в дейността си и при доставчиците си, за да разберат ключовите зависимости и да могат контролирано да изключват и рестартират системи. По думите на един от източниците в някои институции все още има значителни пропуски.

Попитана за стратегията си, ЕЦБ се позова на писмото си от юли и на реч от юни на члена на борда Франк Елдерсон, в която той призова да се създаде усещане за спешност, но без да се вдига тревога.

Нуждата от надзорни действия е станала още по-настоятелна, след като европейски банки и регулатори изразиха недоволство от ограничения достъп до Mythos тази година. Те се опасяват, че американските банки ще получават първи достъп до най-новите модели за тестване. Както в САЩ, и във Великобритания надзорниците призовават банките да използват най-мощните ИИ модели, за да откриват уязвимости и да ги отстраняват по-бързо.

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Инцидентите, които изостриха дебата

Дебатът за надзора върху ИИ се засили след редица скорошни инциденти и предупреждения от индустрията. Главният изпълнителен директор на JPMorgan Джейми Даймън призова корпоративните лидери да се присъединят към фокусирана върху САЩ индустриална група за справяне с рисковете от ИИ.

Американската компания за киберсигурност CrowdStrike съобщи този месец, че човек в Китай вероятно е използвал разработен в Китай ИИ агент и Claude Code на Anthropic при хакерска атака срещу южнокорейски банки. Излезли изпод контрол ИИ агенти, разработени от OpenAI, пък са били замесени в пробив в ИИ платформата Hugging Face, съобщава Ройтерс.

Изследователи на Anthropic са предупредили, че все по-мощните ИИ системи могат в крайна сметка да излязат изпод човешки контрол и дори да бъдат екзистенциална заплаха, което доведе до призиви за по-строга регулация.

Банките се състезават във внедряването на агентен ИИ, който изпълнява задачи с минимален човешки надзор, като едновременно се справят с предизвикателствата на новите модели, включително ИТ слабостите, идентифицирани от инструмента Mythos на Anthropic.

„Внедряването на ИИ често изпреварва способността да се въведе контрол“, заяви Майкъл Уудбридж, партньор по киберсигурност в Grant Thornton в Лондон.

Суканд Рамачандран, управляващ директор и старши партньор в BCG, подчерта пред Ройтерс, че за защитата срещу атаки бързото възстановяване е толкова важно, колкото и превенцията. По думите му без отделно съхранявани, чисти и защитени копия на критичните данни една сериозна атака може да лиши клиентите от достъп до сметките им и да наруши плащанията в цялата икономика.

МВФ: Голяма кибератака може да разклати пазарите

Тревога бие и Международният валутен фонд. В новия си Доклад за глобалната финансова стабилност, публикуван днес, фондът предупреди, че световните финансови пазари не бива да се успокояват. Сред основните рискове фондът посочва евентуална разпродажба, свързана с ИИ, растящата доходност по държавните облигации и кибератаките.

Ако печалбите или инвестициите в ИИ отслабнат, това може да предизвика корекция в цените на свързаните активи, която да се пренесе и върху по-широките пазари, предупреждава МВФ. Такава разпродажба, скок на доходността по държавния дълг или голяма кибератака са сред „правдоподобните краткосрочни катализатори“, които политиците трябва да следят. Според фонда тези рискове сами по себе си не застрашават непременно финансовата стабилност, но могат да станат системни, ако бъдат усилени от съществуващи уязвимости.

„Устойчивостта не означава непременно безопасност“, заяви заместник-директорът в отдел „Парични и капиталови пазари“ на МВФ Атанасиос Вамвакидис на брифинг в Банкок.

МВФ отбелязва, че технологичното развитие и растящата зависимост от малък брой критични доставчици затрудняват киберзащитата. В над 70% от случаите през 2026 г. доставчиците на софтуер почти не са имали време да отстранят уязвимостите, преди те да бъдат използвани – ръст с 20 процентни пункта спрямо година по-рано. ИИ може да помогне за ограничаване на част от тези рискове, но същевременно прави кибератаките по-сложни. Голяма атака срещу критична услуга или финансова институция може да подкопае доверието и бързо да се отрази на пазарите, предупреждава фондът.