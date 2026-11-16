Кремъл проговори след украинската атака срещу Кримския мост

К ремъл съобщи, че украинската въздушна атака срещу моста, който свързва Кримския полуостров с Южна Русия, е причинила незначителни щети, които все още се оценяват, предаде Ройтерс.

По-рано назначеният от Русия губернатор на Крим Сергей Аксьонов съобщи, че движението по моста на автомобили е било временно преустановено след атаката.

Кремъл наруши мълчанието си за експлозията на Кримския мост

Русия анексира Крим от Украйна през 2014 г.

Междувременно Кремъл отказа да коментира идеята Украйна да отстъпи Донбас в замяна на членство в НАТО, като заяви, че не е уместно да се разкриват подробности от преговорите.

Американски преговарящи са лансирали идеята за евентуално изтегляне на Украйна от източния ѝ регион Донбас в замяна на присъединяване към НАТО, заяви украинският президент Володимир Зеленски в събота след последния кръг от мирните преговори с Русия в Абу Даби.