"Капризен и упорит": Какво казва Джо Байдън за Володимир Зеленски в новите си мемоари

В предстоящи мемоари бившият президент на САЩ Джо Байдън описва украинския си колега Володимир Зеленски като труден за общуване в частни разговори и недостатъчно благодарен за оказаната подкрепа. Тези разкрития предлагат рядък поглед върху личната динамика зад кулисите на един от най-важните геополитически съюзи в съвременната история.

Според откъси от книгата "Promise Me, America", прегледани от The Wall Street Journal и отразени от FOX News, Байдън е намирал Зеленски за "капризен и упорит в нашите частни разговори и не толкова благодарен, колкото бих очаквал". Тази оценка хвърля светлина върху сложните отношения между лидерите на две държави, свързани от мащабна военна и финансова помощ по време на война.

Въпросът за благодарността на украинския президент не е нов. В интервю за Fox News през февруари 2025 г. Зеленски коментира темата след сблъсък с тогавашния президент Доналд Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс. Запитан дали дължи извинение на Тръмп, Зеленски подчертава своята признателност за американската подкрепа. "Благодарен съм на президента Тръмп и на Конгреса, на двупартийната подкрепа, и винаги съм бил много благодарен от името на целия ни народ", заявява той тогава.

В друго интервю за Fox News от ноември, украинският лидер защитава ударите на Украйна по руски петролни рафинерии, въпреки възраженията от страна на администрацията на Тръмп. Тези епизоди илюстрират постоянното напрежение между суверенните решения на Киев във военно време и очакванията на Вашингтон като ключов партньор.

Мемоарите на Байдън засягат и критичния период на президентския преход и неговите притеснения относно подхода на новоизбраната администрация на Тръмп към Москва. Според разказаното, екипът на Тръмп е поискал писмо, упълномощаващо директни преговори с руския президент Владимир Путин, преди Тръмп да встъпи в длъжност. Байдън отказва, тъй като е смятал, че подобни разговори биха могли да доведат до "един вид капитулация за сметка на Украйна".

Бившият президент предлага и лична оценка за поведението на Путин по време на техните срещи, описвайки го като човек, който се опитва да демонстрира незаинтересованост. "Путин обичаше да се отпуска по време на среща, преструвайки се на безразличен, като тийнейджър", пише Байдън според публикацията.

Въпреки критиките към характера на Зеленски, Байдън дава и положителна оценка за предишната му кариера. Според него актьорският опит на украинския президент "се оказа много добра подготовка" за ролята му на държавен глава по време на война.

Коментарите за липсата на благодарност идват на фона на огромна американска подкрепа. Според съобщение от кабинета на Зеленски от декември 2023 г., исканията на Украйна са включвали по-силни системи за противовъздушна отбрана, разширяване на производството на оръжия и помощ за прекъсване на руската военна логистика. Впоследствие, през септември 2024 г., Байдън обявява допълнителна помощ, включваща 2,4 милиарда долара по линия на Инициативата за подпомагане на сигурността на Украйна, още една батарея Patriot и разширено обучение за украински пилоти на F-16.