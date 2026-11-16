България

Гонка като в екшън в Габрово, патрулка се заби в ограда

Преследваният успял да избяга, но бил арестуван по-късно

Николай Киров Николай Киров

16 ноември 2026, 14:56
Гонка като в екшън в Габрово, патрулка се заби в ограда
Източник: iStock/GettyImages

М ладеж на 23 години беше задържан след полицейско преследване по улиците на Габрово, при което патрулен автомобил катастрофира. Инцидентът е станал около 2 ч. през нощта на 14 ноември, съобщиха от полицията.

На ул. „Орловска“ полицейски екип подал сигнал със светлини и сирена за спиране на автомобил. Вместо да се подчини, водачът ускорил и опитал да избяга. В преследването се включили два патрулни екипа, които предприели действия за спирането му.

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Въпреки многократните сигнали шофьорът продължил да се движи с висока скорост по улиците и булевардите на града, създавайки опасност за останалите участници в движението. Дори успял да се измъкне от преследващите го полицаи.

По време на гонката един от патрулните автомобили излязъл от контрол на кръстовището между бул. „Стефан Караджа“ и ул. „Д-р Никола Василиади“ и се ударил в метална предпазна ограда. Няма пострадали, но са нанесени материални щети по полицейската кола и пътната инфраструктура. Пробите на служителя, управлявал патрулката, за алкохол и наркотици са отрицателни.

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След издирвателни действия полицията установила самоличността на избягалия водач. Той е 23-годишен жител на Габрово и вече е задържан. По случая е образувано досъдебно производство, а на мястото на катастрофата е извършен оглед от следовател.

Редактор: Николай Киров
Източник: МВР    
Габрово катастрофа гонка
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