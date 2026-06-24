Свят

Е-5 обсъди в Берлин Украйна, Иран и засилването на европейския компонент в НАТО

Мерц, Макрон, Стармър, Мелони и Туск търсят обща линия преди юлската среща на Алианса.

24 юни 2026, 22:23
Е-5 обсъди в Берлин Украйна, Иран и засилването на европейския компонент в НАТО
Източник: БТА

Л идерите на европейския формат Е-5 се събраха в сградата на германското канцлерство в Берлин, предаде АНСА.

Срещата организирана от германския канцлер Фридрих Мерц цели членовете на групата на Е-5 да координират позициите си преди срещата на върха на НАТО, която ще бъде в Турция през юли.

Във формата Е-5 са Германия, Франция, Великобритания, Италия и Полша, което означава, че днес в Берлин при Мерц са Еманюел Макрон, Киър Стармър, Джорджа Мелони и Доналд Туск.

След дискусия по редица въпроси, сред които Украйна, европейската роля в разрешаването на конфликта в Иран и споделянето на отговорностите в НАТО, лидерите на Е-5 ще имат и вечеря, отбелязва ДПА.

Срещата се провежда в момент, в който Рюте заяви, че Италия е помогнала много във войната в Иран, като е позволила от италиански бази да бъдат осъществени 500 американски полета. Италия винаги е казвала, че не участва в бойните действия в Иран, защото това не е война водена от нея. Веднага след коментарите на Рюте външният министър на Италия Антонио Таяни и министърът на отбраната Гуидо Крозето поясниха, че не е ставало дума за полети на ударни мисии. После НАТО внесе яснота, че е ставало дума за технически полети. 

Новата европейска ос: Съюз без Мелони пренарежда фронта за Украйна

Европейските лидери трябва да засилят европейския компонент на НАТО, заяви италианският премиер Джорджа Мелони.

„Европа трябва да поеме своите отговорности за отбраната и сигурността, като решително продължи по поетия път към по-силен и по-устойчив компонент на Атлантическия алианс“, заяви Мелони.

„Тази среща ни дава възможност да разгледаме инструментите, с които разполагаме, за да укрепим общата си способност да отговаряме на сложните предизвикателства, които историята ни поставя“, допълни тя.

„В момент, в който глобалната архитектура на сигурността очевидно се променя с изключителна скорост, всички ние изхождаме от едно и също разбиране -  Европа трябва да поеме своите отговорности в областта на отбраната и сигурността, като последователно следва курс към по-здрав и по-силен европейски компонент на Атлантическия алианс, който ясно да допълва американския стълб, използвайки съществуващите ни силни страни и насърчавайки създаването на солидна европейска индустриална база“, изтъкна Мелони.

Тя добави, че лидерите трябва да укрепят трансатлантическата връзка, която е един от основните стълбове на западното единство. „Трябва да укрепим Атлантическия алианс и още повече да затвърдим трансатлантическата връзка, която остава един от крайъгълните камъни на единството на Запада“, каза Мелони.

Четири страни от ЕС с обща политика за Иран

Украйна остава силна и европейската подкрепа също, заяви канцлерът на Германия Фридрих Мерц по време на срещата. 

"Федералното правителство на Германия предлага в качеството си на европейски съюзници в НАТО да поемем към Киев силен финансов ангажимент. Силното послание, адресирано към Русия е следното: Украйна остава силна, подкрепата на Европа не отслабва“, каза Мерц.

В срещата участват президентът на Франция Еманюел Макрон и правителствените ръководители на Италия, Великобритания и Полша.

В срещата се включи видеоконферентно и генералният секретар на НАТО.

Мерц също така заяви, че по време на срещата на върха на Г-7 в Евиан миналата седмица, президентът на САЩ Доналд Тръмп е променил позицията си за Украйна, като промяната е била в полза на Киев, при което западният лагер отново се е обединил срещу Кремъл.

"По единни сме от когато и да е било на трансатлантическия план и се надяваме, че Москва ще си направи изводите“, заяви Мерц. „Време е да започнем преговори за мир“, допълни той.

Президентът на Франция Еманюел Макрон заяви също, че позициите на европейците и американците относно Украйна отново са се сближили.

"За първи път от 18 месеца ние, членовете на Г-7 подписахме един текст и американците заедно с нас казаха, че подкрепят териториалната цялост и суверенитета на Украйна“, подчерта Макрон.

Той призова това единство да се консолидира и по време на срещата на върха на НАТО през юли.

Сложен шпагат: Италия между Европа и САЩ

Британският премиер в оставка Киър Стармър получи похвали от своите колеги от групата Е-5 по време на тяхната среща днес в Берлин.

„Направихте изключително много за една много силна НАТО и за обединена Европа“, заяви германският канцлер Фридрих Мерц на Стармър.

Френският президент Еманюел Макрон каза, че Стармър е вземал „добри стратегически решения за Великобритания“ и похвали неговото достойнство, почтеност и смелост. „Имахме късмета, че той беше до нас“, заяви френският президент.

Италианският министър-председател Джорджа Мелони благодари на Стармър за „отличното сътрудничество“ и му пожела „всичко най-добро“.

Може би най-топлата оценка дойде от полския министър-председател Доналд Туск, който сам се определя като англофил и който като председател на Европейски съвет е ръководил процеса по Брекзит. По думите му, благодарение на ангажираността на Стармър европейските лидери отново са се превърнали в единна сила и дори са „забравили за Брекзит за известно време“.

Четири страни от ЕС с обща политика за Иран

Източник: БТА, Габриела Големанска    
Е5 НАТО Фридрих Мерц Джорджа Мелони Еманюел Макрон Киър Стармър Доналд Туск Украйна отбрана и сигурност трансатлантическа връзка
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