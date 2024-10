Джо Байдън разкри, че е загубил дома си след удар от мълния

П резидентът на САЩ Байдън се обърна към жителите на Флорида, засегнати от два големи урагана в последните седмици, като изрази съчувствие и каза, че знае "колко опустошително е да загубиш дома си."

Той сподели с репортерите, че домът му е бил ударен от мълния "преди няколко години," и най-много му липсвали "рисунките на дъщеря ми, всички семейни снимки, албумите и вещите, които наистина имат значение."

"Когато загубите сватбения си пръстен, старите снимки и спомените за децата и семейството, неща, които не могат да бъдат заменени... понякога, от личен опит, това е частта, която боли най-много", каза президентът.

Байдън беше на посещение във Флорида, за да проучи щетите, нанесени от урагана Милтън, който удари щата в сряда вечерта. Тази буря е втората голяма буря, която връхлетя Флорида за кратко, нанасяйки щети за милиони долари.

Президентът направи въздушна обиколка на засегнатите райони с хеликоптер на път към град Санкт Петербург. Ураганът Милтън е отнел живота на най-малко 17 души, само две седмици след урагана Хелън, който уби 236 души в шест щата, включително и във Флорида.

🚨Moments ago



President Biden shared his experience with his home being struck by lightning



Along with describing the local Mayor’s damaged home



In an address to the People of St Pete’s Beach Florida #hurracaineMilton pic.twitter.com/FTxbfA3rjc