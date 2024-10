"Съкрушени и изтощени": Байдън посети пострадали от урагана "Милтън" райони във Флорида

А мериканският президент Джо Байдън видя лично разрушенията и покритите с отломки улици във Флорида вчера и обеща да продължи да подкрепя възстановяването на щата от урагана "Милтън", втората мощна буря, връхлетяла района през последните седмици, предаде Ройтерс.

Наводненията, недостигът на гориво и спирането на тока възпрепятстват усилията за преодоляване на последиците от "Милтън", който достигна сушата като ураган от трета категория. Опустошенията са още по-мащабни, поради факта, че "Милтън" беше предшестван от друг разрушителен ураган "Хелийн". Очаква се възстановяването да отнеме много време, тъй като двете бури се разразиха в рамките на две седмици.

Жителите на тежко пострадалия Сейнт Пит Бийч са "съкрушени и изтощени, а разходите им се трупат", каза Байдън, след като обиколи бариерния остров.

"Знам, че сте загрижени за разчистването на отломките и е видно защо", каза президентът, говорейки пред срината до основи къща на плажа. "Има още много работа за вършене. Правим всичко по силите си", добави той.

